Sözlü tarihin yaşayan kaynakları aşıklar öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Sözlü tarihin yaşayan kaynakları aşıklar öğrencilerle buluştu

29.03.2022 16:08

Ardahan Üniversitesi tarafından aşıklık geleneğin bilinmesi ve yaşatılması amacıyla öğrencilere yönelik "Sözlü Tarihin Yaşayan Kaynakları: Aşıklar" etkinliği düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi tarafından aşıklık geleneğin bilinmesi ve yaşatılması amacıyla öğrencilere yönelik "Sözlü Tarihin Yaşayan Kaynakları: Aşıklar" etkinliği düzenlendi.

Kampüsteki Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda kentteki ve Kars'tan gelen aşıklar, sazlı-sözlü atıştı, birbirinden güzel eserler söyledi.

Üniversitenin tarih bölümü Dr. Öğretim Üyesi Suat Vural, burada yaptığı konuşmada, aşkın alemin yaratılış sebebi olduğunu söyledi.

Aşkın sazların telinde ve ozanların dili ile elinde ete kemiğe büründüğünü ifade eden Vural, "Yaratılan o büyük alemin anahtarlarıyla buluştuk. İyi ki geldiniz, iyi ki etkinliğimize renk kattınız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin katıldığı etkinlik sonrası halk ozanlarına teşekkür belgesi verildi.

Sözlü tarihin yaşayan kaynakları aşıklar öğrencilerle buluştu
Sözlü tarihin yaşayan kaynakları aşıklar öğrencilerle buluştu
Sözlü tarihin yaşayan kaynakları aşıklar öğrencilerle buluştu

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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