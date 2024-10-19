Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Köprü, han, cami ve kilise gibi çok sayıda tarihi yapının bulunduğu mahalledeki ağaçlar sarı, turuncu ve kırmızının büyüleyici tonlarına bürünerek adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Üçüncü derece kentsel ve doğal sit alanı olan Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret edenler, tarih ve doğanın iç içe geçtiği huzurlu bir atmosferde keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Süleymaniye Mahallesi'nde Sonbahar Güzelliği - Son Dakika
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