Sultanahmet Meydanı'ndaki 'Yılanlı Sütun' restore ediliyor - Son Dakika
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Sultanahmet Meydanı'ndaki 'Yılanlı Sütun' restore ediliyor

31.03.2022 10:02

Sultanahmet Meydanı'ndaki 'Yılanlı Sütun' restore ediliyor Sultanahmet Meydanı'nda bulunan 2 bin 500 yıllık Yılanlı Sütun için restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı.

Sultanahmet Meydanı'ndaki 'Yılanlı Sütun' restore ediliyor

İSTANBUL - Sultanahmet Meydanı'nda bulunan 2 bin 500 yıllık Yılanlı Sütun için restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı. Çalışmalardan bahseden İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı İrem Bülbül, "Yaklaşık 1 ay içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Dikilitaş, Yılanlı Sütun ve Örme Sütun için restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2 buçuk ay önce Dikilitaş'ın çalışmalarının tamamlanmasının ardından İBB Miras şuan Yılanlı Sütun'u restore ediyor. Restorasyon kapsamında sütun üzerindeki çatlakların kapatılması, boyaların temizlenmesi ve çevre düzenlemelerinin ardından Örme Sütun'un restorasyonuna başlanacak.

"Dikilitaş'ın çalışması ise 2 buçuk ay önce bitti"

Restorasyon çalışmalarını anlatan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı İrem Bülbül, "Çalışmalarımız 10 gün önce başladı. Biz Sultanahmet Meydanı'nda İBB Miras olarak öncelikle Dikilitaş ile başladık çalışmalara, ardından Yılanlı Sütun, sonrasında da Örme Sütun'da hem restorasyon ve hem de anıtlarda bir konservasyon çalışması yürütmekteyiz. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Bu anıtın yüzey patinasını koruyarak yine konservatif bir müdahalede bulunuyoruz. Temizlik yapılıyor şuanda yüzeyinde aktif korozyon olan alanlarda. Ardından da çatlaklarına müdahale edilecek. Çünkü çatlakların ilerlemesini istemiyoruz daha büyük hasara sebep olmaması için yine zemininde bir mermer kaidesi var. Orada ayrıntılı bir temizlik yapılacak. Ama esas restorasyon işlemini çevre duvarında yapıyoruz. Çevre duvarı ciddi nem problemine sebep olan bir sıva ile kaplanmıştı. O sıvayı söktük. Taş yüzeylerin arasındaki niteliksiz derzler alınıyor. Ondan sonra derz çalışması yapıp bırakacağız. Dikilitaş'ın çalışması ise 2 buçuk ay önce bitti" diye konuştu.

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sultanahmet Meydanı'ndaki 'Yılanlı Sütun' restore ediliyor - Son Dakika


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