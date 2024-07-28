Sultangazi'de 'İkilem' coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sultangazi'de 'İkilem' coşkusu

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserlerinde 'İkilem' sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, Sultangazililere muhteşem bir yaz akşamı yaşattı.

28.07.2024 23:13
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Sultangazi'de "İkilem" coşkusu

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserlerinde "İkilem" sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, Sultangazililere muhteşem bir yaz akşamı yaşattı.

Geçen hafta popun sevilen ismi Sinan Akçıl'ı ağırlayan Sultangazi Belediyesi, bu kez popun sevdiği grup İkilem'i ilçe sakinleriyle buluşturdu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un vatandaşlarla birlikte izlediği konser, büyük beğeni topladı.

'Bir nebze hayat içerisinde nefes almak için buradayız.'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de yaz konserlerimiz devam ediyor. İkilem konseri ile bu coşku bugün Sultangazi'de etkinlik alanında devam ediyor. Elbette hayat devam ediyor. Hayat devam ederken okullar tatil, insanlar memleketinde ama Sultangazi'de kalanlar hayatı renklendirmek adına çocuklarımızı, gençlerimizi ve buradaki insanları bir nebze de olsa eğlendirmek, bir nefes aldırmak üzere konserlerimiz devam ediyor. Geçen ay yine bir konserimiz vardı. Bu ayda İkilem'le devam ediyoruz. Temmuz ayının son konserinde yine gençlerimiz burada, çocuklar burada bir nebze olsun nefes alacaklar. Yapmamız gerekenler, şehri daha canlı tutmak ve şehrin hayatını da bu canlılıkla devam ettirmek. Bizde bunun için gayret ediyoruz. Şehri sosyal faaliyetlerle, güzel faaliyetlerle güçlü tutmaya gayret ediyoruz. Ağustos ve Eylül ayında yine çeşitli kültürel faaliyetlerle, sosyal faaliyetlerle Sultangazi'de meydanlar, sokaklar, caddelerde yine hareket olacak. Sultangazi'nin başka sorunları için çalışmalar yapıyoruz ama bugün eğlenmek için, bir nebze hayat içerisinde nefes almak için buradayız. Ben Sultangazi'de bu etkinliğe katılan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sultangazi'de her şey güzel olacak. Her şey güzel olması için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de 'İkilem' coşkusu - Son Dakika

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