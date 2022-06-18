Sultangazi'de öğrenciler sınav öncesi Eypio ile stres attı - Son Dakika
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Sultangazi'de öğrenciler sınav öncesi Eypio ile stres attı

18.06.2022 08:59
Sultangazi'de öğrenciler sınav öncesi Eypio ile stres attı

Sultangazi'de öğrenciler 'Gençlik Şölenleri' kapsamında rapçi Eypio ile bir araya geldi.

Sultangazi'de öğrenciler 'Gençlik Şölenleri' kapsamında rapçi Eypio ile bir araya geldi. Yüzlerce gencin katıldığı konserde, bir yandan 2021-2022 eğitim öğretim yılının bitmesi kutlandı bir yandan da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, sınav öncesi Eypio şarkıları ile stres attı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik ile gençler Eypio ile buluştu. Dün akşam gerçekleşen konserde yüzlerce genç Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Konserde gönüllerince eğlenen gençler, Eypio ile sahnede dans etme fırsatı da yakaladı. Etkinliğe katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bugün YKS'ye girecek öğrencilere seslenerek, "İnşallah istediğiniz üniversiteleri kazanacak, istediğiniz fakültelere gidecek hem kendinizi hem de sizi sevenleri mutlu edeceksiniz" dedi.

"HAZİRAN AYINI ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GEÇİRİYORUZ"

Dursun, "Gençlik şölenlerimi, konserlerimiz, tiyatrolarımız, mezuniyet programlarımız devam ediyor. Haziran ayını çok güçlü bir şekilde geçiriyoruz. Gençler mutlu, Sultangazi'de yaşayan vatandaşlar mutlu. Bugün de Eypio konseri ile Sultangazililerle, buranın güzel insanlarıyla bir aradayız" şeklinde konuştu.

"BUGÜN STRES ATMA MESABESİNDE GÜZEL BİR PROGRAM İCRA EDELİM DEDİK"

YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Dursun, "İnşallah gençlerimiz Yükseköğretim Sınavı'na girecek. Bugün stres atma mesabesinde güzel bir program icra edelim dedik. ve özellikle gençlerimiz stres atıyor. Biz de onlar mutlu oldukça en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Bu heyecan inşallah Sultangazi'de pazartesi yaz okullarıyla birlikte devam edecek. Sporda, kültürde, sosyal faaliyetlerde güçlü bir şekilde şehir hayatı devam edecek ve biz de inşallah burada hizmet için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda Abdurrahman Dursun, Eypio'ya çiçek takdim etti.


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Kaynak: DHA

Sultangazi, gençlik, Eypio, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de öğrenciler sınav öncesi Eypio ile stres attı - Son Dakika

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