Sultanhisar'da güzellik yarışmalarının tarihleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 11:06  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 54.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen güzellik yarışmalarının tarihi belli oldu.

1940'lı yıllarda 'Portakal Festivali' olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslararası düzeyde kutlanan Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali 54. kez coşkuya sahne olacak. Nysa Zerafet Güzeli ve Çilek Güzeli yarışmaları ile binlerce genç kızın heyecanla beklediği festival, 6-17 Mayıs tarihlerinde Sultanhisar ve Atça'da gerçekleştirilecek. 11 gün sürecek olan festival kapsamında gerçekleştirilecek güzellik yarışmalarının ise tarihi belli oldu. Bu kapsamda Nysa Zerafet Güzeli Yarışması 10 Mayıs 2026 saat 20.00'de Sultanhisar'da, Çilek Güzeli Yarışması ise 17 Mayıs 2026 saat 20.00'de Atça Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Her yıl çok sayıda genç kızın katıldığı yarışmalarda birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin TL ödül verilecek.

Festival hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü belirten Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, herkesi festivale davet ederken, güzellik yarışmaları için başvuruların başladığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo’dan Merih’e yanıt geldi Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Ukrayna, Rusya’daki dev petrol rafinerisini İHA’larla vurdu Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Güle güle Icardi Yerine gelenler bile belli Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

10:45
Fener taraftarını kahreden görüntü Ağlaya ağlaya gitti
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
08:18
Necati Arabacı’nın suç örgütüne operasyon 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 11:08:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.