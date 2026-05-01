Sultanhisar\'da güzellik yarışmalarının tarihleri belli oldu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 54.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen güzellik yarışmalarının tarihi belli oldu.

1940'lı yıllarda 'Portakal Festivali' olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslararası düzeyde kutlanan Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali 54. kez coşkuya sahne olacak. Nysa Zerafet Güzeli ve Çilek Güzeli yarışmaları ile binlerce genç kızın heyecanla beklediği festival, 6-17 Mayıs tarihlerinde Sultanhisar ve Atça'da gerçekleştirilecek. 11 gün sürecek olan festival kapsamında gerçekleştirilecek güzellik yarışmalarının ise tarihi belli oldu. Bu kapsamda Nysa Zerafet Güzeli Yarışması 10 Mayıs 2026 saat 20.00'de Sultanhisar'da, Çilek Güzeli Yarışması ise 17 Mayıs 2026 saat 20.00'de Atça Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Her yıl çok sayıda genç kızın katıldığı yarışmalarda birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin TL ödül verilecek.

Festival hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü belirten Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, herkesi festivale davet ederken, güzellik yarışmaları için başvuruların başladığını belirtti. - AYDIN