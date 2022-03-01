Suluova Belediyesinden öğrencilere tiyatro gösterisi - Son Dakika
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Suluova Belediyesinden öğrencilere tiyatro gösterisi

01.03.2022 14:27
Suluova Belediyesinden öğrencilere tiyatro gösterisi

Suluova Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz tiyatro etkinliği gerçekleştiriyor.

Suluova Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz tiyatro etkinliği gerçekleştiriyor.

Çocukları hem eğlendiren hem de çevre ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturan "Sokak Dostları Müzikali" isimli çocuk oyunu, Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde 28 Şubat - 2 Mart tarihlerinde sahneleniyor.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da gösterime katılarak, oyunu izledi.

Üçok, öğrencilerin gözlerindeki heyecanı, yüzlerindeki mutluluğu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "3 gün toplam 9 seansla tüm ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturacağız. Zorlu salgın süreci en çok çocuklarımızı etkiledi. Çocuklarımızın eğitim başarılarının yanında kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler içinde yer almalarını önemsiyoruz. Hayata en iyi en donanımlı şekilde hazırlanmaları için belediye olarak bütün imkanları kullanıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Suluova Belediyesinden öğrencilere tiyatro gösterisi - Son Dakika


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