Suriye sınırında piyanolu konser - Son Dakika
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Suriye sınırında piyanolu konser

08.07.2022 09:52

Suriye sınırında piyanolu konser ŞANLIURFA - Suriye'nin Ayn El Arap kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde piyanolu konser düzenlendi.

Suriye sınırında piyanolu konser

ŞANLIURFA - Suriye'nin Ayn El Arap kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde piyanolu konser düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir ilk yaşandı. İlçe belediyesi, Suriye'nin Ayn El Arap kentinin hemen karşısındaki parkta piyanolu konser düzenledi. Sınırın sıfır noktasındaki Süleyman Şah Parkı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar araçlarla ücretsiz olarak taşındı. Alana giden vatandaşlar konserde halay çekerken, sesine güvenen gençler de sahneye çıkıp seslendirdikleri parçalarla konsere renk kattı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Suriye sınırında piyanolu konser - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye sınırında piyanolu konser - Son Dakika
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