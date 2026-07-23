Syedra Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Syedra Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

23.07.2026 13:36
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Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları hızla sürüyor, ziyaretçi sayısı arttı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, bölge halkının da istihdamıyla antik kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılıyor.

Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan kent, stadyumu, tiyatrosu, meclis binası, hamamı, gelişmiş su altyapısı, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve zeytin işlikleriyle dikkati çekiyor.

Kentte son yıllarda uygulanan 12 aylık kesintisiz çalışma programı sayesinde kazılarda büyük ivme yakalandı.

Antik kentte son dönem çalışmaları, kent yaşamının önemli merkezlerinden olan ve kamuoyunda "Kıskanan Çatlasın" adıyla bilinen mozaiğin yer aldığı büyük ev yapısında yoğunlaştı.

Gece müzeciliğine hazır hale getirildi

Öte yandan, Syedra'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla altyapı ve aydınlatma projeleri tamamlanarak antik kent "gece müzeciliği" konseptine hazır hale getirildi.

Biletli ziyaretçileri ağırlamaya başlayan antik kentte, yürütülen kazı ve koruma çalışmaları sayesinde yıllık ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Syedra Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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