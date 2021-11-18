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Tabldotun atası "gelin damat tepsisi" olarak kullanılıyor - Son Dakika

Tabldotun atası "gelin damat tepsisi" olarak kullanılıyor

18.11.2021 15:47

Tabldotun atası "gelin damat tepsisi" olarak kullanılıyorTOKAT Anadolu Selçuklu Devleti döneminde altın kaplama, Osmanlı döneminde ise bakırdan yapılan tabldot kabı günümüzde "gelin damat tepsisi" olarak kullanılıyor.

Tabldotun atası "gelin damat tepsisi" olarak kullanılıyor

TOKAT Anadolu Selçuklu Devleti döneminde altın kaplama, Osmanlı döneminde ise bakırdan yapılan tabldot kabı günümüzde "gelin damat tepsisi" olarak kullanılıyor.

Tarihi Taşhan'da bakırcı ustalarının elinde normal bir tepsi Honça tepsisine dönüşüyor. Selçuklu Devletinden itibaren Tokat'ta geleneksel hale gelen Honça tepsisi 6 bölmeden oluşuyor. Kubbe görünümlü kapaklarla süslenen tepsi düğün gecesine özel hazırlanıyor. Tepsinin etrafındaki 5 göze kuzu etinden yapılan pehli, pilav, dolma, yoğurtlu çorba ile tatlı konuluyor. Ortada kalan büyük göze ise yeni evlenen çiftin ömür boyu saklaması için Kur'an-ı Kerim konuluyor.

Honça geleneği yaşatılıyor

Tokat'ta gelin damat tepsisi olarak günümüze kadar gelen Honça tepsisi hediyelik olarak daha küçük ebatlarda da üretiliyor. Taşhan'da bakırcılık mesleğinin en genç ustası Hasan Çolak (25), Honça geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Osmanlı kültür mirası olan Honça tepsisinin tabldotların atası olduğunu belirten Çolak, "Tokat'ımız 650 yıllık geçmişe sahip bakırcılıkla ön plana çıkmış ender şehirlerdendir. Bu anlamda bakırcılıkla ilgili ürünlerle ön plana çıkmıştır. Bizde bu mesleği icra eden ustalar olarak geçmişimizde yaşanan kültürel mirasımızı günümüze uyarladık. Gelin damat tepsisinin yanı sıra hediyelik olarak günümüze kazandırdık. Günümüzde de bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin tabldotun atası olarak bilinen tepsinin ilgisini çektiğini belirten Çolak, hediyelik ürün (çerez, lokumluk) olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.

Tabldotun atası gelin damat tepsisi olarak kullanılıyor
Tabldotun atası gelin damat tepsisi olarak kullanılıyor
Tabldotun atası gelin damat tepsisi olarak kullanılıyor
Tabldotun atası gelin damat tepsisi olarak kullanılıyor

Selçuklu Devleti, Selçuklu, Osmanlı, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tabldotun atası 'gelin damat tepsisi' olarak kullanılıyor - Son Dakika


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