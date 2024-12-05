Talas'ta Sokak Notaları Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Talas'ta Sokak Notaları Projesi

Talas Belediyesi, sokak sanatçılarına çeşitli noktalarda performans imkanı sunacak projesini başlattı.

05.12.2024 16:49
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Talas Belediyesi, "Talas'ta Sokak Notaları" projesiyle sokak sanatçılarına şehrin değişik noktalarında sanatlarını icra etme imkanı sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazıla açıklamaya göre, sokak sanatçıları, Osmanlı Kültür Sokağı, Zincidere Mesire Alanı, Ali Dağı 360, Mevlana Mahalle Meydanı, paraşüt iniş alanı ve Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Parkı gibi Talas'ın en hareketli noktalarında oluşturulacak mini sahnelerde seslerini müzikseverlere duyurma imkanı bulacak.

Talas Belediyesinin bu imkanından yararlanmak isteyen sanatçılar veya müzik grupları, başvurularını www.talas.bel.tr üzerinden yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sokak sanatçılarının dünyanın birçok yerinde ilgiyle izlendiğini belirterek, "İlçemizde birçok tarihi ve turistik mekan bulunuyor. Bununla birlikte hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği sosyal tesislerimiz ve parklarımız var. Sanatçılara veya müzik gruplarına buralarda sanatlarını icra etme imkanı sağlamak amacıyla Talas'ta Sokak Notaları projesi hazırladık. Son 5 yılda düzenlediğimiz kültür sanat etkinlikleri ile şehrin kültür sanat merkezi haline gelen Talas'a yakışır bir projeyi daha hayata geçirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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