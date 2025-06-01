Tarih ve Moda Buluşması: Hadrian Kapısı'nda Defile

Tarih ile modanın muhteşem buluşması

Tarihi Hadrian kapısında gerçekleştirilen Tuba Ergin defilesinde ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan podyuma çıktı

Yağmura rağmen defile büyük ilgi gördü

ANTALYA - Antalya Fashion Week 2025, Antalya'nın kalbi Kaleiçi'nde, 1895 yıllık Hadrian Kapısı'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen final defilesiyle sona erdi. Antik Roma'nın görkemini couture tasarımlarla buluşturan bu tarihi defile, yağmura rağmen büyük ilgi gördü.

Arso Group resmi sponsorluğunda sekizincisi düzenlenen Antalya Fashion Week kapsamında antik Roma'nın izlerini taşıyan Hadrian Kapısı'nda özel bir podyum kuruldu. Özel davetli 250 kişiyle yerli ve yabancı basın mensuplarının izlediği defilede ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, couture vizyonunun en görkemli yansıması olan "Gilded Symphony" koleksiyonunu sergilendi. Konuklar, yağan yağmura rağmen gerçekleştirilen defileyi kendilerine dağıtılan şemsiyelerin altında izlediler. Halka açık kısımda ise yüzlerce Antalyalı defileyi takip etti.

Zamansız estetik anlayışıyla öne çıkan Tuba Ergin koleksiyonu; Antik Roma'dan ilham alarak romantik, drapeli helenistik formları zırh benzeri detaylarla buluşturdu. Altın dokunuşlar, dokunsal zenginlikte kumaşlar ve tarihsel referanslarla bezeli siluetler, geçmişin mitolojik gücünü bugünün lüks anlayışıyla buluşturdu.

Sanat, moda ve tarihin önemli bir buluşmasına ev sahipliği yapan defilede ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan da podyumda yürüdü. Tarihi yapıyla bütünleşen özel bir tasarım sunan Pınar Altuğ Atacan, konuklardan büyük alkış aldı. Defilenin sonunda Pınar Altuğ Atacan ile konuklarını selamlayan Tuba Ergin, tarihi yapıda unutulmaz bir defileye imza attı.

Antalya Fashion Week, Antalya Valiliği'nin destekleriyle ve EMY Organizasyon imzasıyla, 5 gün boyunca kentin en özel noktalarında gerçekleşen defilelerle moda, sanat ve tarihi bir araya getirdi. Yerli ve yabancı birçok tasarımcının koleksiyonlarını sunduğu bu uluslararası etkinlik, Antalya'yı dünya moda takviminde güçlü bir konuma taşıdı.