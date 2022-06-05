Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor - Son Dakika
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Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor

05.06.2022 14:45

Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor Nazilli'ye bağlı Esenköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 400 yıllık Arpaz Kalesi, restore edileceği günleri bekliyor.

Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor

AYDIN - Nazilli'ye bağlı Esenköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 400 yıllık Arpaz Kalesi, restore edileceği günleri bekliyor. Terk edilmiş haliyle ciddi oranda turist ağırlayan konağın restore edilmesi halinde hem tarihe hem de bölgeye önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Arpaz Ailesi'nin güvenlik amaçlı yapmış olduğu yaklaşık 400 yıllık olduğu bilinen şato şeklinde konağın yapılışından işlemelerine kadar nadide bir eser olduğu belirtildi. Nazilli'ye bağlı Esenköy'de bulunan tarihi yapı, bir Karya kenti olan Harpasa Kalesi'nin eteklerinde kurulu. Arpaz Beyleri tarafından 19. yüzyıl başlarında inşa ettirildiği belirtilen yapıda 17. ve 18. yüzyıllara ait, Osmanlı Dönemi kalıntılarının da mevcut olduğu belirtildi.

Kimine göre konak, araştırmacılara göre ise hem kale, hem konak olarak değerlendirilen ve Arpaz Kalesi olarak bilinen mimari yapı; odaları, kullanışlı alanları ile bir konak ve yanı başında yükselen her türlü saldırıya karşı incelikle düşünülmüş bir kuleye sahip. Heybetinin yanı sıra cazibeli ve oldukça ince işçilikleri halen duran Arpaz Kalesi, 400 yıllık tarihinde yaşadığı onca deprem ve tabiat olaylarına karşın halen dimdik ayakta.

Hem tarihi hem de Unesco Dünya Mirası'na aday bir eser olmasına karşın terk edilmiş durumdaki tarihi yapının bir an önce turizme kazandırılmasını isteyen Esenköy Muhtarı Ali Küçük, kalenin tapu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Rivayetlere göre; Osmanlı döneminde Rodos'a sürülen Arpazlı Hacı Hasan Bey, dönüşünde Rodos'tan getirdiği yapı ustalarına Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Esenköy'de, Arpaz Kulesi ve Arpaz Konağını yaptırmış. Karya kenti Harpasa Kalesinin eteklerinde, Arpaz beylerinin yaşaması için yapılan konak, ahşap işçiliğindeki motifleri, ahşap cumbaları, tavanda çarkıfelek işlemesi, odalardaki işlemeli dolapları ile kalabalık bir aile için her türlü detayın düşünüldüğü eklentilerinde misafirhane, hamam, ambar, müştemilat ve gelen misafirlerini atlarını bağlayacağı ahıra kadar oldukça detaylı bir mimari yapı özelliğine sahip.

Böylesi önemli bir kültürel yapının bir an önce ayağa kaldırılıp turizme kazandırılmasını isteyen Esenköy Muhtarı Ali Küçük, "Şu an mirasçılarla yaşanan sorun tamamen çözüldü. Tapusu Nazilli Belediyesine devredilmiş durumda. Fiyatların çok artması nedeniyle belediye projenin fiyatlarında güncellemeye gitti. Burası bu ölü haliyle haftada 8-10 otobüs tur ağırlar durumda. Turizmcilerle burası için görüşme yapıldı. Burası restore edilir turizme kazandırılırsa bölgeye de önemli katkısı olur. Arpaz Kalesi'nin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor
Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor
Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor
Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor

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Kaynak: İHA

Ali Küçük, Nazilli, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor - Son Dakika

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