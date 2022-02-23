Tarihi "Divriği Konakları" belgesel oldu - Son Dakika
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Tarihi "Divriği Konakları" belgesel oldu

23.02.2022 14:08

Tarihi "Divriği Konakları" belgesel oldu Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan tarihi konaklar belgesel filmine dönüştürüldü Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan tarihi konaklar belgesel filmine dönüştürüldü.

Tarihi "Divriği Konakları" belgesel oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan tarihi konaklar belgesel filmine dönüştürüldü

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan tarihi konaklar belgesel filmine dönüştürüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ozan Özpay tarafından Divriği'de bulunan tarihi konaklar belgesel filmine dönüştürüldü. Atatürk ve Kongre müzesinde düzenlenen belgesel filminin açılış programına Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı il protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı. Film içerisinde konakların görsellerinin yanı sıra konaklar hakkında bilgilere de yer verildi. Belgesel filminin izlenmesinin ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, belgesel filminin yönetmeni Ozan Özpay' a hediye takdimin de bulundu.

"Divriği kültür ve turizm anlamında merkez olacak pozisyonda"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği' nin özel bir yeri olduğunu belirterek, "Güzel bir çalışma olmuş, bu tür çalışmalar vardı elbette ama bu çalışmaları sıklıkla yapmak bizim tarihe saygımızı, vefa borcumuzu ve hassasiyetimizi arttırır. Divriği'de çalışmış bir kardeşiniz olarak da işin hassasiyetini iliklerine kadar hisseden birisiyim. Baktığımızda Divriği'nin bizde özel bir yeri var. Sivas'ın incisi diyoruz. Sivas'ta kültür ve turizm anlamında merkez olacak pozisyonda. Öncelikle daha fazla çalışmamız lazım özellikle ifade etmek istiyorum. Divriği kaymakamı olduğum zaman saha taraması yapmıştım. Benim hafızımda kalan 129 tarihi sivil mimari örneği var. Şuan Divriği' ye gittiğimiz zaman nefes alacağımız ve tarihi eserlerimizi de koruyabildik diyebildiğimiz şekilde korumuş olduk" dedi.

"Divriği konakları geleneksel yaşam tarzı oluşturmuştur"

Belgesel filminin yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Ozan Özpay, konakların sosyal ve kültürel etkilerine dikkat çekerek, "Kendine özgü mimarisiyle Divriği konakları Divriği'de geleneksel bir yaşam tarzı oluşturmuştur. Divriği konakları isimli belgesel filmimizde konakların mimari özellikleri ve bu özelliklerin insanların hayatlarına nasıl dokunduğu, sosyal ve kültürel etkileri neler olduğu ve en önemlisi de mekansal hafızanın yansıttıklarını anlatmaya çalıştım" dedi.

Tarihi Divriği Konakları belgesel oldu
Tarihi Divriği Konakları belgesel oldu
Tarihi Divriği Konakları belgesel oldu

YORUMLAR
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Tarihi Divriği konakları belgesele konu oldu Tarihi Divriği konakları belgesele konu oldu Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Salih Ayhan, Belgesel, Divriği, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi 'Divriği Konakları' belgesel oldu - Son Dakika


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