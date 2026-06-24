Bursa'da tarihi İç Fidan Han acil restorasyon bekliyor - Son Dakika
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Bursa'da tarihi İç Fidan Han acil restorasyon bekliyor

Bursa\'da tarihi İç Fidan Han acil restorasyon bekliyor
24.06.2026 10:53  Güncelleme: 10:55
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Bursa'daki tarihi İç Fidan Han, 12 yıldır tamamlanmayan revizyon projesiyle esnafı mağdur ediyor. Eski meclis üyesi Cemil Aydın, hanın tarihi kimliğe yakışmadığını ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Bursa'da tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde yer alan Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından Mahmut Paşa tarafından Mahmutpaşa Külliyesi'ne gelir gayesiyle yaptırılan İç Fidan Han'ın içler hacısı hali görenleri üzüyor. Osmangazi Belediye Meclisi'nin eski üyesi Cemil Aydın, tarihi İç Fidan Han'ın içinde yıllardır süren belirsizliğe dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın, 12 yıldır revizyon bekleyen hanın hem fiziki görüntüsünün tarihi kimliğe yakışmadığını hem de esnafın mağduriyetinin devam ettiğini vurgulayarak; "Gelinen noktada hangi kurum yaparsa yapsın, artık bu çalışmalar tamamlanmalıdır" dedi.

2014 yılında Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı hatırlatan Aydın, "Proje hazırlıklarının ardından İç Fidan Han arkeoparka dönüştürülecek, doğu cephesinden yeni bir kapı açılarak yaya aksına bağlanacak ve turistik bir alan haline gelecek" sözlerini hatırlattı. Ancak aradan geçen sürede projenin tamamlanmadığını belirtti.

Cemil Aydın, belediyenin mali ve teknik kapasitesinin bu projeyi bitirmeye fazlasıyla yeterli olduğunu ifade ederek şu çağrıyı yaptı:

"İnanıyor ve biliyoruz ki Osmangazi Belediye Başkanlığı bu çalışmayı hakkıyla tamamlayabilir. Artık bir an önce harekete geçilmelidir. Zira Fidan Han'ın doğu bölümündeki görüntü tarih ile örtüşmemektedir."

Bu açıklama, BTSO seçimleri sürecinde de gündeme gelen Fidan Han tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmış oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Cemil Aydın, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da tarihi İç Fidan Han acil restorasyon bekliyor - Son Dakika

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