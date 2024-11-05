Tarihi Konağın Yeniden İnşası Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Konağın Yeniden İnşası Başlıyor

Tarihi Konağın Yeniden İnşası Başlıyor

Sakarya'daki tarihi konak, yangın sonrası aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.

05.11.2024 17:17
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Sakarya'da yıllar önce çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen tarihi konak, aslına uygun şekilde yeniden yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuyudibi Mahallesi'nde 1922 yılında tamamı ahşap uygulamayla inşa edilen tarihi konak, yıllar önce çıkan yangında büyük bölümü yıkıldı.

Tarihi konağın aslına uygun yeniden inşa edilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla proje çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, şehrin tarihine, özgün dokusuna ve mazisine değer verdiklerini, bu nedenle nerede tarihi iz varsa peşinden gidip bugüne kazandırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kuyudibi'nde bir asır evvel inşa edilen, sayısız depreme ve badireye karşı ayakta kalan konağı şehre yeniden kazandırmak için çalışma başlattıklarını bildiren Alemdar, "Tamamı ahşap olan ve son dönem Osmanlı mimarisinden izler taşıyan tarihi yapıyı aslına uygun yeniden inşa ederek şehrimize hediye edeceğiz. Sakarya'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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