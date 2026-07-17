Tarihi Kütüphane Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Tarihi Kütüphane Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Tarihi Kütüphane Ziyaretçilerini Ağırlıyor
17.07.2026 10:33
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Yozgat'taki eski cezaevi, şimdi huzurlu bir kütüphane olarak hizmet veriyor ve 4 bin aktif üyesi var.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçmişte cezaevi olan tarihi kütüphane, geçmişten günümüze uzanan izleriyle huzurlu bir bilgi yuvası olarak ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

İlçe merkezinde bulunan kütüphanenin yapıldığı tarih tam olarak bilinmemekle birlikte mimari özelliklerinden hareketle 19. yüzyıl yapısı olduğu tahmin ediliyor. Han olarak inşa edilen yapı uzun süre hapishane olarak kullanıldıktan sonra Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla hapishane ismiyle tescil edildi. Günümüzde İlçe Halk Kütüphanesi olan Tiftik Han, Osmanlı şehir içi hanlarının karakteristik plan tipolojisi içerisinde tek avlulu, iki katlı ve revaklı hanlar grubunda önemli bir örnek olarak yer alıyor. Kütüphane aynı zamanda 4 bin 169 aktif üyesi ile huzurlu bir okuma ve çalışma ortamı sunmasının yanı sıra tarihe ilgi duyan ziyaretçileriyle de uğrak bir nokta özelliği taşıyor.

"Bu sene 150'den fazla kitap okudum"

Kütüphane üyesi ve okur olan 9 yaşındaki Tayyip Arda Turgut "Kütüphaneden kitap alıyorum. 100-150 kitap okumak amacım. Bu sene 150'den fazla kitap okudum. 200 kitap okumak istiyorum. Birinci sınıfta buraya gelmiştik. Çok da sevmiştim. İkinci sınıfta gelip kitap almaya başladım. Bu sayede çok fazla kitap okudum. Çocuklar benim gibi hedef koymalı. 150 kitap okudularsa seneye 200, 250 kitap okumalarını tavsiye ederim" diyerek akranlarına tavsiyede bulundu.

"Ağabeyim gibi madalya kazanmak istiyorum"

7 yaşındaki Muhammed Anıl Turgut "Ağabeyimden ümit aldım. Ağabeyim çok kitap okuduğundan benim de ümidimi kazandırdı. Ben de kitapları çok sevdiğimden okumaya başladım. Şu an 25 tane kitap okudum. Ağabeyim gibi madalya kazanmak istiyorum. Çocuklar kitap okumaya başlasınlar bu şekilde madalya kazanırlar. Kitap okumakla çok akıllı bir öğrenci oldum" dedi.

"Kütüphanemiz önce Tiftik Han olarak açılmış"

Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Davut Şahin "Kütüphanemiz önce Tiftik Han olarak açılmış, imar edilmiş. Daha sonra 1980'e kadar cezaevi binası olarak kullanılmış. 1980 askeri darbesinden sonra kapatılmış. 2011 yılına kadar boş kalmış. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün 'İyileştiren Kütüphaneler' temasıyla başlattığı kütüphane projesiyle burayı kütüphaneye dönüştürdü. Dönüştürme aşamasında İl Kültür Müdürlüğü'müzün, valiliğimizin çok emekleri oldu, çok destekleri oldu" diyerek kütüphanenin geçmişine değindi.

"Dışarıdan gelen misafirlerimiz burayı hem geziyor hem kitaplarımızı inceliyor"

Şahin, "Kütüphanemiz şu an 2026 yılı itibariyle ilk 6 aylık istatistik verilerine göre 4 bin 169 aktif üyemiz var. İlk 6 aylık dönemde 7 bin 250 ödünç kitap vermişiz. Kütüphane kullanım amaçlarına aktif bir şekilde hizmet etmekte. Kullanıcılarımız ve okuyucularımız tarihi ortamın havasını ve binanın serinliğini tercih ederek burayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de burayı hem geziyor hem de kitaplarımızı inceliyor. Koleksiyonumuz, Bakanlığımızın desteğiyle çok büyüdü. 36 bin küsur kitabımız mevcut. Burayı anı olarak tazeleyen dedelerimiz var. Zamanında biz burada yattık, diyenler var. Gençler ise tarihi mekanın dokusunu hissederek geziyor" ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin ziyaretçileri tarihi yapının bu şekilde değerlendirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederken herkesin burayı görmesi gerektiğini belirtiyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Kütüphane Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

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