Tarihi Manifaturacılar Çarşısı Arnavut Kaldırımları ile Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Manifaturacılar Çarşısı Arnavut Kaldırımları ile Yeniden Hayat Buluyor

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Karabük'un Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Tarihi Manifaturacılar Çarşısı'nda yapılan çalışmalarla modern parke taşları kaldırılarak, tarihi Arnavut kaldırımları gün yüzüne çıkarılacak. Proje, tarihi dokunun yeniden kazandırılmasının yanı sıra bölgedeki su baskınlarını önlemek için drenaj hattı çalışmaları da içeriyor.

28.01.2025 17:38  Güncelleme: 17:46
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Tarihi Manifaturacılar Çarşısının Arnavut kaldırımları gün yüzüne çıkarılacak

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Manifaturacılar Çarşısı'nda yapılan çalışmalarla sonradan eklenen parke taşları kaldırılarak, Arnavut kaldırım taşları gün yüzüne çıkartılacak.

Safranbolu Belediyesi, Tarihi Çarşı bölgesinde yer alan Manifaturacılar Çarşısı'ndaki ara yolların eski görünümüne kavuşması içi proje başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde çarşı içerisindeki yollarda sonradan eklenen parke taşları kaldırılarak, tarihi zemin üzerindeki modern unsurlar temizleniyor.

Tarihi Çarşı'ya özgü tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalarla zeminin alt katmanlarında yer alan Arnavut kaldırım taşları gün yüzüne çıkartılacak.

Ayrıca bölgede sağanak yağmur sonrasında su baskınlarını önlemek için de yağmur suyu drenaj hattı çalışması başlatıldı.

Çarşı içerisindeki esnafların çalışmalardan etkilenmemesi için Han Arkası Sokak'ta bulunan panayır stantlarını ücretsiz olarak tahsis eden Safranbolu Belediyesi bu sayede ticaretin devamlılığını da sağlamış oldu.

Esnaflardan Hüsnü Özdemir, alanda yapılacak çalışmalardan daha önceden bilgileri olduğunu belirterek, mağdur olmamaları içinde kendilerine panayır stantlarının kullanımına izin verdiklerini söyledi.

"Dükkanı kapatıp eve de gidebilirdik" diyen Özdemir, "Burada dükkanımızı açıyoruz. Müşterilerimiz geliyor. Burayı da canlandırmış oluyoruz. Sokağımız güzelce yapılacak ve dönüşümüz muhteşem olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Manifaturacılar Çarşısı Arnavut Kaldırımları ile Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

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