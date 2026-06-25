Taşköprü Yaylası: Doğaseverlerin Cenneti - Son Dakika
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Taşköprü Yaylası: Doğaseverlerin Cenneti

25.06.2026 11:07
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Gümüşhane'deki Taşköprü Yaylası, doğal güzellikleri ve turizm noktalarıyla ziyaretçileri çekiyor.

Gümüşhane'de 2 bin 140 rakımda yer alan Taşköprü Yaylası, doğal güzellikleri, serin havası ve çevresindeki turizm noktalarıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki yayla, ???????çevresinde yer alan Santa Harabeleri ve Çakırgöl gibi turizm destinasyonlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi taş köprünün de bulunduğu yaylada piknik yapan ziyaretçiler, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Yayladaki bir restoranın işletme müdürü Burak Bilgin, AA muhabirine, çevresinde birçok turizm destinasyonu olan yaylaya yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Okulların tatil olmasıyla ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Bilgin, herkesi yaylaya davet etti.

Ziyaretçilerden Onur Bayrak ise zaman zaman sisin de etkili olduğu yaylada güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Yol kenarında açan çiçekleri seyrettiklerini dile getiren Bayrak, koyun sürüsünün göçünün de farklı bir görüntü oluşturduğunu kaydetti.

Melek Kaya da "Gümüşhane'de böyle güzel yerlerin bulunması, turizm değerlerine katılması bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gümüşhane, Turizm, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Taşköprü Yaylası: Doğaseverlerin Cenneti - Son Dakika

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