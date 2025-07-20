Taşköprü Yaylası: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Taşköprü Yaylası: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Taşköprü Yaylası: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi
20.07.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'deki Taşköprü Yaylası, zengin doğası ve tarihiyle ziyaretçileri kendine çekiyor.

Gümüşhane'de 2 bin 140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası, çevresinde yer alan Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm destinasyonlarıyla doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor.

Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor.

Çevresinde yer alan turizm destinasyonlarından Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.

Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta bir çeşme bulunuyor.

Ziyaretçiler, Taşköprü Yaylası ve çevresindeki turizm mekanlarında piknik yapıp, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Taşköprü Yaylası'ndaki bir işletmenin müdürü Mustafa Akgül, AA muhabirine, şehirlerin bunaltıcı sıcak havası ve gürültüsünden bunalan ziyaretçileri Taşköprü Yaylası'na beklediklerini söyledi.

Yaylanın haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında misafirlerini ağırladığını belirten Akgül, yerli ve yabancı misafirlerin doğa yürüyüşü yapmanın yanı sıra birçok turizm mekanını ziyaret etme fırsatının da olduğunu kaydetti.

"Gerçekten bu yaylalar her hafta ziyaretçi akınına uğruyor"

Ziyaretçilerden Nagehan Şahin, hafta içinin iş stresini ve yoğunluğunu Taşköprü Yaylası'nda attığını ifade ederek, "Gümüşhane'nin yaylarıyla meşhur olduğunu biliyoruz ve gerçekten bu yaylalar her hafta ziyaretçi akınına uğruyor." diye konuştu.

Ümmühan Pekbüyük, Santa Harabelerine daha önce hiç gelmediğini belirterek, "İlk kez geldim. Şansımıza havada çok güzel. Keyifli bir şekilde masamızı kurduk, kahvaltımızı yaptık. Çok güzel zaman geçirdik." dedi.

Ceren Mutlu da hafta sonunu Santa Harabelerinde geçirmek istediklerini dile getirerek, "Tarihi medrese ve kilise var. Oraları gördük. Daha önceden de geldiğim için bildiğim yerlerdi. Tekrar tekrar gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Güzel bir tarihi olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Davut Mutlu ise Santa Harabelerinin gezilmesi gereken yerler olduğuna işaret ederek, "Zamanı olan herkese buraları tavsiye ederim. Doğası, havası muhteşem bir yer." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Taşköprü Yaylası: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

11:50
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
11:34
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 12:38:28. #7.13#
SON DAKİKA: Taşköprü Yaylası: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.