DENİZLİ (İHA) – Tavas Hacı Ali Vilal Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ilçenin kültürel tanıtımına hizmet eden okulun emekli öğretmeni Muhammet Kahraman'ı ziyaret etti.

Tavas Hacı Ali Vilal Cumhuriyet Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, okullarından bir buçuk yıl önce emekli olan ve Tavas'ın kültürel tanıtımına uzun yıllardır hizmet veren emekli öğretmen Muhammet Kahraman'ı evinde ziyaret etti. Hacı Ali Vilal Cumhuriyet Ortaokulu ailesi çiçek takdim ettiği emektar öğretmene yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Tavas kültürüne yaptığı katkıları nedeniyle gurur kaynağı olan emekli öğretmen Muhammet Kahraman da gelen ziyaretçilerine torunun yazdığı "Dırdır Dede" kitabın ile Mustafa Boz ile birlikte kaleme aldıkları "Meşhur Yanık Kokulu Tavas Yoğurdu" kitabından hediye ederek, yeni projelerinden bahsetti. Okulunu, meslektaşlarını ve öğrencilerini çok özlediğini ifade eden Kahraman, "Okulda bana ihtiyaç duyulduğunda her zaman yanınızdayım" dedi.