Meşhur ’Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu’nun tarihi ve tarifi kitap haline getirildi

Tavas'ın yöresel gastronomi değerlerinden Tavas Yanık Koyun Yoğurdu, emekli öğretmen Muhammet Kahraman ve veteriner teknisyeni Mustafa Boz tarafından hazırlanan kitapla kayıt altına alındı. "Meşhur Tavas Yanık Koyun Yoğurdu" adlı eser, 8. Uluslararası Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza gününde okuyucularla buluştu.

Denizli'nin Tavas ilçesinin önemli gastronomik değerleri arasında yer alan Tavas Yanık Koyun Yoğurdu, kitapla gelecek nesillere aktarılıyor. Emekli öğretmen Muhammet Kahraman ile veteriner teknisyeni Mustafa Boz tarafından hazırlanan "Meşhur Tavas Yanık Koyun Yoğurdu" adlı eser, 8. Uluslararası Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında tanıtıldı.

Festival kapsamında düzenlenen Tavas Yanık Koyun Yoğurdu ve Tavas Kavunu Yarışması'nın ardından kitabın yazarları Muhammet Kahraman ve Mustafa Boz'un katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide kitabın hazırlanma süreci, Tavas Yanık Koyun Yoğurdu'nun geçmişten günümüze uzanan hikayesi, geleneksel üretim yöntemi, yöre kültüründeki yeri ve coğrafi işaret süreci ele alındı.

Söyleşinin ardından düzenlenen imza gününde kitap vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Katılımcılar, eseri yazarlarına imzalatma fırsatı buldu.

Programda Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık tarafından, Tavas'ın kültürel ve gastronomik mirasının kayıt altına alınması ve tanıtılmasına sağladıkları katkılardan dolayı Muhammet Kahraman ve Mustafa Boz'a plaket takdim edildi.