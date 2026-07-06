Tavşanlı\'da Geleneksel Yaz Şenlikleri Sona Erdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tepecik beldesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Yaz Şenlikleri, çocuk etkinlikleri ve ünlü sanatçı Emel Örgün'ün sahne aldığı kapanış konseriyle sona erdi.

Gün boyu süren eğlenceli çocuk aktiviteleriyle başlayan kapanış programı, akşam saatlerinde Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Emel Örgün'ün konseriyle zirveye ulaştı. Örgün ve orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel eserlere eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, gelecek yıl tekrar buluşma dilekleriyle ve havai fişek gösterileriyle son buldu. - KÜTAHYA