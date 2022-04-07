Tekerlemeden derlenen "Samsak Döveci" dillerden düşmüyor - Son Dakika
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Tekerlemeden derlenen "Samsak Döveci" dillerden düşmüyor

07.04.2022 11:05
Tekerlemeden derlenen "Samsak Döveci" dillerden düşmüyor

Bursa'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün, 2007 yılında derlediği "Samsak Döveci" türküsünün son günlerde ilgi görmesinden mutluluk duyuyor.

Bursa'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün, 2007 yılında derlediği "Samsak Döveci" türküsünün son günlerde ilgi görmesinden mutluluk duyuyor.

Örgün tarafından memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekerlemeden ilham alınarak derlenen türküye, 2011'de klip çekildi.

Önceki yıllarda Grup Laçin'in de seslendirdiği türkü, son günlerde sanatçı Elif Buse Doğan ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı'nın yorumuyla daha geniş kitlelere ulaştı.

Sosyal medyanın da etkisiyle adeta patlayan türkü, Tavşanlı ağzından esintiler taşıması ve eğlenceli ritmiyle dillerden düşmüyor.

Türkünün hikayesini AA muhabirine anlatan Emel Örgün, "Samsak Döveci"nin Tavşanlı yöresine ait bir tekerleme olduğunu söyledi.

Örgün, bu türküyü 2007'de derlediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefat eden yönetmen Ahmet Uluçay 'Bozkırda Deniz Kabuğu' filmini çekecekti. Kendisi bana 'Orhan Kasap'ı (müzik öğretmeni) bul, Samsak Döveci diye bir türkü var, onu derle de gel, filmde kullanacağız' dedi. Derleme sırasında Orhan Kasap'a türküyü nereden öğrendiğini sordum. O da bana Rahmi Oruç Güvenç'ten (merhum TÜMATA kurucusu) öğrendiğini söyledi. Sonra bu türkünün Ferit Aktakka'nın tekerlemesi olduğu ortaya çıktı. Ferit Aktakka ise bu tekerlemeyi nereden öğrendi bilmiyoruz, kendisi rahmetli oldu."

"Keşke derlediğimiz tüm türküler böyle olsa"

Yönetmen Ahmet Uluçay'ın vefatının ardından filmin çekilemediğini ifade eden Örgün, dolayısıyla türkünün kullanılamadığını aktardı.

Örgün, Tavşanlı Belediyesinin 2010'da kültür hizmeti olan, kendisine ait 16 derlemenin bulunduğu albümde "Samsak Döveci"ne de yer verdiğini dile getirdi.

Yönetmen Şenel Gülbudak tarafından 2011'de türküye klip çekildiğini bildiren Örgün, "Çok eğlenceli bir türkü. Şu anda türkünün meşhur olması beni çok mutlu ediyor. Ben Türk Halk Müziği sanatçısıyım, türkü söylüyorum ama derlemeyi alıp genele yayarak insanların söylemesini sağlamak, asıl amaç bu." dedi.

Türkü ilgi gördükten sonra birçok kişinin kendisiyle iletişim kurduğunu anlatan Örgün, "Her yerde Samsak Döveci. Yurt dışında bile ilgi görüyor. Tabii ki insan hoşnut oluyor, kendi memleketimin türküsü. Keşke derlediğimiz tüm türküler böyle olsa. Eğlenceli olması da ilgi çekiyor." ifadesini kullandı.

Emel Örgün, "Samsak Döveci"nin Tavşanlı'da daha çok erkek eğlencelerinde söylendiğini belirtti.

Kadınların bunu pek bilmediğine değinen Örgün, "Bu bir tekerlemeymiş, şimdi herkese yayıldı. Bu türkünün uzun bir geçmişi var. 2011'den sonra benim klibimle ilk duyulmaya başladı. Türküyü Grup Laçin'in ardından Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı ile söyledi. Çok beğendim, hepsini seviyorum. Müzikle uğraşan gençlerin derlediğim türküleri merak edip araştırmalarını isterim. Birçok kişi Samsak Döveci'ne benzer türkülerle üst seviyelere gelebilir." diye konuştu.

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Türk Halk Müziği, Yönetmen, Tavşanlı, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tekerlemeden derlenen 'Samsak Döveci' dillerden düşmüyor - Son Dakika


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