Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 100. Temsilini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 100. Temsilini Gerçekleştirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 100. Temsilini Gerçekleştirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ray Cooney tarafından kaleme alınan 'Karmakarışık' oyunu ile 100. temsilini gerçekleştirdi. İzleyiciler tarafından beğeni toplayan oyun, Yılmaz İçöz Sahnesi'nde sahnelendi. Şehir tiyatrosu, kuruluşundan bu yana çeşitli oyunları sahneleyerek başarılı bir sezon geçirdi.

08.05.2024 17:05
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 100. temsilini "Karmakarışık" oyunu ile sahneledi.

Yılmaz İçöz Sahnesi'nde sahnelenen tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından beğeni topladı.

İngiliz oyun yazarı Ray Cooney tarafından kaleme alınan, bir otelde gerçekleşen ve içinden çıkılmaz bir hale gelen komik olayların anlatıldığı 2 perdelik oyunun rejisörlüğünü Ömer Naci Topcu yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir tiyatrosunun 100. temsilini sahnelemenin gururunu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı başında kurulan Tekirdağ Şehir Tiyatrosu, 7 Mayıs 2023 tarihinde Haldun Taner'in kaleme aldığı 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' adlı oyun ile ilk temsilini gerçekleştirdi. 2023-2024 tiyatro sezonunu 'Karmakarışık' oyunu ile açan Şehir Tiyatrosu, aynı sezon içeresinde 'Midas'ın Kulakları' adlı çocuk oyununu ve 'Karar' adlı oyunu sahneledi."

Tekirdağ'da "Kadınlara durak yok" uygulaması başlatıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının kullanımında kadınların

güvenliğini artırmak amacıyla "Kadınlara durak yok" ulaşım uygulamasını başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giren uygulamayla toplu taşıma araçlarını kullanan kadınlar, yazın saat 22.00 kışın ise 21.00'den itibaren durak harici güzergah üzerinde istedikleri yerde belediye otobüslerinden inebilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan

Yüceer, toplu taşımada kadınlar için daha konforlu ve daha güvenli ulaşım

hedeflediklerini belirtti.

Kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesinin hayatın her alanında hissedilmesi için uğraştıklarını aktaran Yüceer, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde, kadınlar çeşitli endişelerden dolayı toplu

taşıma araçlarını kullanmak istemeyebiliyorlar. Kadınlar, yaşadıkları güvenlik

endişeleri nedeniyle özellikle gece geç saatlerde toplu taşıma araçlarını

kullandıktan sonra evlerine ulaşma hususunda sorunlarla karşılaşabiliyorlar.

Tekirdağ'da bu sorunu çözüme kavuşturmak adına önemli bir adım atıyoruz.

Bu uygulamayla TEKULAŞ'a bağlı tüm otobüslerde yazın 22.00 kışın ise

21.00'den itibaren kadınlarımız durak harici güzergah üzerinde istedikleri yerde

inebilecekler. Böylece, Tekirdağ'da yaşayan kadınların endişeleri de, yürüme

mesafeleri de azalacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 100. Temsilini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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