Tekkeköy'de 7 mahalleye park ve spor alanı kazandırılıyor - Son Dakika
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Tekkeköy'de 7 mahalleye park ve spor alanı kazandırılıyor

26.07.2022 19:42

Tekkeköy'de 7 mahalleye park ve spor alanı kazandırılıyor Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "7 mahallemizde çok amaçlı kullanıma uygun parkları inşallah yıl sonuna kadar teslim ediyoruz.

Tekkeköy'de 7 mahalleye park ve spor alanı kazandırılıyor

SAMSUN - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "7 mahallemizde çok amaçlı kullanıma uygun parkları inşallah yıl sonuna kadar teslim ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadarsa tüm mahallelerimizde 100 adet spor alanı, park ve yeşil alanı kullanıma sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. Ziyaretlerine Zafer Mahallesi'nde başlayan Togar, burada eski bir okul binasının restoresi ile önünde bir park ve spor alanı oluşturmayı hedefleyen projeyi yerinde gördü.

Son durum hakkında bilgiler alarak talimatlar veren Togar proje hakkında, "İlçemizim en yüksek mahallelerinden Zafer Mahallemizdeyiz. Buradaki eski okul binamızı restore ederek Milli Eğitim ve İlçe Müftülüğümüz tarafından kursların düzenlenebileceği bir binaya dönüştürüyoruz. Burada önündeki halı sahasıyla, spor alanıyla, park alanıyla mahallemizin bütün sosyal etkinliklerinde kullanabilecekleri bir alan oluşturuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Antyeri ve Çayleyk Mahallelerinde devam eden benzer çalışmalara da ziyaretlerde bulunan Togar, hedeflerinin bu mahallelerle sınırlı olmadığını belirtti.

Bu yıl sonuna kadar 7 mahallede, tüm mahallelerde ise 2024 sonuna kadar 100 adet spor alanı, park ve yeşil alanı kullanıma sunmak istediklerini söyleyen Togar, "Zafer Mahallesi'ndeki gibi Çay, Aşağıçinik, Çayleyik, Antyeri, Kirazlık, Kurtuluş ve Yavuzlar Mahallelerimizde olmak üzere yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz 7 adet son derece konforlu ve çok kullanıma uygun parkları inşallah yıl sonuna kadar teslim ediyoruz. Hedefimiz ise 2024 yılı sonuna kadar ilçemizin tüm mahallelerinde 100 adet spor alanı, park ve yeşil alanı ilçemiz halkı ile buluşturup hizmetlerine sunmaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Togar'a ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya da eşlik etti.

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Kaynak: İHA

Hasan Togar, Hisarcık, Tekkeköy, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tekkeköy'de 7 mahalleye park ve spor alanı kazandırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekkeköy'de 7 mahalleye park ve spor alanı kazandırılıyor - Son Dakika
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