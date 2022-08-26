Yalova Termal'e gelen tatilcilerin anılarını karikatürle renklendiriyorlar - Son Dakika
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Yalova Termal'e gelen tatilcilerin anılarını karikatürle renklendiriyorlar

26.08.2022 11:11
Yalova Termal'e gelen tatilcilerin anılarını karikatürle renklendiriyorlar

Termal turizm merkezlerinden Yalova'nın Termal ilçesini tercih eden ziyaretçiler, tatillerini yaptırdıkları karikatürlerle ölümsüzleştiriyor.

Termal turizm merkezlerinden Yalova'nın Termal ilçesini tercih eden ziyaretçiler, tatillerini yaptırdıkları karikatürlerle ölümsüzleştiriyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de ilgi gören ilçedeki termal suların bulunduğu işletmeler, yaz kış binlerce turisti ağırlıyor.

İlçedeki tesislerden Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü yeşil örtüsü, şifalı suları ve doğasıyla misafirlerine tatil yapma imkanı sunuyor.

Tesiste dinlenip ve eğlenceli vakit geçiren ziyaretçiler, sanatçılar Ziya Tarı ve Romanya asıllı Türk vatandaşı Laura Stoica'ya karikatürlerini çizdiriyor. Tarı, son 10 yılı Stoica ile olmak üzere yaklaşık 30 yıldır ziyaretçilerin karikatürlerini yaparak anılarını renklendiriyor.

Ziya Tarı, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ardından Termal'in yine eskisi gibi kalabalık grupları ağırlamaya başladığını söyledi.

Yaz sezonundaki hareketlilikten memnun olduklarını belirten Tarı, "Gelen turistlerin 15-20 dakika içinde karikatürlerini çiziyoruz. Bazen kendi sanat anlayışımıza göre bazen de onların istekleri doğrultusunda çizimler yapıyoruz." dedi.

Kara kalem portre çalışmalar da yaptıklarını anlatan Tarı, ilçede 30 yıldır binlerce karikatür çizdiğini ifade etti.

Stoica da Termal'i çok sevdiğini, doğal güzelliklerine hayran olduğunu dile getirdi.

Turistlerin Termal'de gezerek, kaplıcalarında yüzerek zaman geçirdiğini anlatan Stoica, "Çok güzel bir yerdeyiz. Oksijeni bol, termal sular ile tam bir doğa harikası bir yer burası. Karikatür için gelenler isterlerse karşımızda duruyor, çizim yapıyoruz ya da fotoğrafını çekiyoruz bunu karikatür haline getiriyoruz. Onlar için güzel bir hatıra oluyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Termal, Yalova, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yalova Termal'e gelen tatilcilerin anılarını karikatürle renklendiriyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Termal'e gelen tatilcilerin anılarını karikatürle renklendiriyorlar - Son Dakika
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