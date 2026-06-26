Tezhip Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tezhip Sanatı Sergisi Açıldı

Tezhip Sanatı Sergisi Açıldı
26.06.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Zeynep Öden'in eserleriyle 'Köklerden Gelen Motiflerin Zarafeti' sergisi açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Müzeler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve tezhip sanatçısı Zeynep Öden ile öğrencilerinin çalışmalarından oluşan 'Köklerden Gelen Motiflerin Zarafeti' Tezhip Sanatı Sergisi, Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Geleneksel Türk sanatlarının önemli dallarından biri olan tezhip sanatını tarihi motiflerle buluşturan sergi, kültürel mirasa sanatsal bir yorum getirmesiyle dikkat çekti.

Sergide yer alan eserlerin ana temasını, dünyanın en eski halılarından biri olarak kabul edilen ve Türk kültür tarihinin önemli simgelerinden biri olan Pazırık Halısı oluşturdu. Açılışta eserleri hakkında bilgi veren sanatçı Zeynep Öden, çalışmalarında Pazırık Halısı'nın özgün desenlerini, bordürlerini ve sembollerini çağdaş tezhip anlayışıyla yeniden yorumladıklarını ifade etti.

Pazırık Halısı'nın yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Öden, halının 1940'lı yıllarda Rus arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarıldığını söyledi. Sibirya'daki Pazırık Kurganı'nda bulunan halının, mezar odasına sızan suların zamanla donması sayesinde günümüze kadar bozulmadan ulaştığını anlatan Öden, eserin bugün Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Hermitage Müzesi'nde sergilendiğini kaydetti.

Sanatçı Öden, sergide Pazırık Halısı'nda yer alan motiflerin yalnızca estetik bir unsur olarak değil, aynı zamanda Türk kültürünün tarihi hafızasını taşıyan semboller olarak ele alındığını vurguladı. Halının merkezinde bulunan 24 figürün 24 Oğuz boyunu temsil ettiğini belirten Öden, bu motiflerin Türk topluluklarının birlik ve köklü geçmişine işaret ettiğini söyledi.

Eserlerde yer alan bordürlerin de özel anlamlar taşıdığını dile getiren Öden, "Grifon" olarak bilinen motiflerin geçmişte koruyucu güç ve kalkan anlamında kullanıldığını ifade etti. Bunun yanı sıra geyik figürlerinin Türk mitolojisi ve kültüründeki önemine dikkat çeken sanatçı, bazı bordürlerde geyiklerin detaylı biçimde işlendiğini ve bu figürlerin kurban ritüelleriyle ilişkilendirildiğini anlattı.

Sergide öne çıkan bir diğer unsurun ise at figürleri olduğunu belirten Öden, eski Türk toplumlarında atın yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda özgürlüğün ve gücün sembolü olarak görüldüğünü söyledi. Pazırık Halısı'nda tasvir edilen atların kuyruklarının bağlı şekilde resmedilmesinin de Türk kültüründe önemli bir ritüele işaret ettiğini belirten Öden, bu detayların eserlerde özgün biçimleriyle korunduğunu ifade etti.

Tarihi desenleri ve renkleri aslına sadık kalarak kullandıklarını belirten sanatçı, tezhip sanatının ince işçiliğiyle Pazırık Halısı'nın motiflerini buluşturarak yeni kompozisyonlar oluşturduklarını söyledi. Öden, "Bu sergide emeği, sadeliği, tarihi ve renkleri bir araya getirmeye çalıştık. Geçmişten gelen motifleri günümüz sanat anlayışıyla yorumlayarak kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarmayı amaçladık" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kütahya, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tezhip Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:18:31. #7.12#
SON DAKİKA: Tezhip Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.