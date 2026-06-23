TFMD "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İHA'ya 4 ödül - Son Dakika
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TFMD "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İHA'ya 4 ödül

TFMD "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İHA\'ya 4 ödül
23.06.2026 22:29
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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından gerçekleştirilen "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirleri Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun toplamda 4 ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından gerçekleştirilen "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirleri Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun toplamda 4 ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 41 yıldır düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni, CerModern'de gerçekleştirildi. 5 binin üzerinde fotoğrafın titizlikle değerlendirildiği yarışmada, 6 farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül almaya hak kazandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirlerinin ise çektiği fotoğraflara 4 ödül verildi. Yarışmada, İHA foto muhabiri olan Ahmet Faruk Sarıkoç'un Arnavutköy'de çektiği fotoğraf "Yılın Basın Fotoğrafı" seçilirken, aynı kare çevre kategorisinde de birincilik ödülünün sahibi oldu. Sarıkoç'un birincilik ödülü, törene katılamaması nedeniyle İHA muhabiri Ahmet Özkurt tarafından teslim alındı.

Ayrıca, İHA foto muhabiri İsmail Coşkun da iki ödüle layık görüldü. Coşkun, İstanbul'da çektiği fotoğraflarla TFMD Özel Ödülü ile Deprem Şehitleri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

"Ödül alan her iki kare de İstanbul'un en büyük sorunlarını yansıtıyor"

Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'nde 2 farklı ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu ifade eden İHA muhabiri İsmail Coşkun, "Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl iki fotoğrafımın ödüle layık görülmesi benim için çok anlamlı. Ödül alan her iki kare de İstanbul'un en büyük sorunlarını yansıtıyor; biri trafik, diğeri ise betonlaşma. İstanbul'un sorunlarını görünür kılabilmek ve fotoğraf aracılığıyla gündeme taşıyabilmek benim için ayrıca değerli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Yerel Haberler, İsmail Coşkun, Kültür Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TFMD 'Yılın Basın Fotoğrafları' ödül töreninde İHA'ya 4 ödül - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFMD "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İHA'ya 4 ödül - Son Dakika
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