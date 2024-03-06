Tiflis Yunus Emre Enstitüsü\'nden Türkçe ve Gürcüce Şarkılarla Konser

Kültür Sanat

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcistan'da Türkçe ve Gürcüce şarkıların seslendirildiği konser düzenlendi.

YEE ev sahipliğinde başkent Tiflis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen konserde Türk ve Gürcü melodiler seslendirildi ve iki dilde şarkılar söylendi.

Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nde gerçekleşen konser programı Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk ve Gürcü iş adamları ve yüzlerce davetli izledi.

Türkiye'de "SAMİDA" müzik grubu olarak faaliyet gösteren ve Gürcü asıllı üç kız kardeşten oluşan grubun verdiği konser başlamadan önce sahnede konuşan YEE Tiflis Koordinatörü Can Güray, programın gerçekleşmesinde yer alan tüm taraflara teşekkür etti.

Güray konuşmasında, Türk ve Gürcü müzik ve ortak ezgilerin yankılandığı bir programı Tiflis'te düzenledikleri için büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konser programının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Güray, tüm kadınların 8 Mart gününü önceden kutladığını söyledi.

Gürcüce üç kız kardeş anlamına gelen SAMİDA müzik grubunun üyeleri olan Yudum Şahin, Damla Şahin ve Tamara Şahin'in müzik çalarak şarkı söyledikleri konser programı gece saatlerinde sona erdi.