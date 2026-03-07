Timur ve Yıldırım Tiyatrosu Erzurum'da Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Timur ve Yıldırım Tiyatrosu Erzurum'da Sahnelendi

Timur ve Yıldırım Tiyatrosu Erzurum\'da Sahnelendi
07.03.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda 'Timur ve Yıldırım' oyunu büyük ilgi gördü.

ERZURUM Devlet Tiyatrosu'nda, Ankara Savaşı'nda karşı karşıya gelen Yıldırım ve Timur'un mücadelesini anlatan 'Timur ve Yıldırım' isimli oyun, izleyenlerden ilgi gördü.

Rafet Elçi'nin Ahrar romanından Rafet Elçi ve İsmail Güneş tarafından tiyatroya uyarlanan 'Timur ve Yıldırım', Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. İki büyük sultan arasındaki dramatik mücadeleyi konu alan oyunda geniş bir oyuncu kadrosu rol aldı. Emir Timur rolünü Kemal Topal, Yıldırım Bayezid rolünü ise Akın Berk Sağıroğlu canlandırdığı oyunun dekor tasarımından kostümlere, ışık, müzik ve dans düzenine kadar birçok teknik unsur, dönemin atmosferini etkileyici bir şekilde sergiliyor. 13 yaş ve üzerine hitap eden 'Timur ve Yıldırım', tarihsel bir anlatıyı dramatik derinlikle buluşturarak seyirciyi oyunun içine çekiyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Erzurum, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Timur ve Yıldırım Tiyatrosu Erzurum'da Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

21:20
Türkiye’de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan’dan açıklama: İran’a “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan'dan açıklama: İran'a "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:32:23. #7.12#
SON DAKİKA: Timur ve Yıldırım Tiyatrosu Erzurum'da Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.