Timur ve Yıldırım Tiyatrosu Erzurum\'da Sahnelendi

ERZURUM Devlet Tiyatrosu'nda, Ankara Savaşı'nda karşı karşıya gelen Yıldırım ve Timur'un mücadelesini anlatan 'Timur ve Yıldırım' isimli oyun, izleyenlerden ilgi gördü.

Rafet Elçi'nin Ahrar romanından Rafet Elçi ve İsmail Güneş tarafından tiyatroya uyarlanan 'Timur ve Yıldırım', Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. İki büyük sultan arasındaki dramatik mücadeleyi konu alan oyunda geniş bir oyuncu kadrosu rol aldı. Emir Timur rolünü Kemal Topal, Yıldırım Bayezid rolünü ise Akın Berk Sağıroğlu canlandırdığı oyunun dekor tasarımından kostümlere, ışık, müzik ve dans düzenine kadar birçok teknik unsur, dönemin atmosferini etkileyici bir şekilde sergiliyor. 13 yaş ve üzerine hitap eden 'Timur ve Yıldırım', tarihsel bir anlatıyı dramatik derinlikle buluşturarak seyirciyi oyunun içine çekiyor.