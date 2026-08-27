Tlos Antik Kenti Güneş Enerjisiyle Aydınlanacak - Son Dakika
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Tlos Antik Kenti Güneş Enerjisiyle Aydınlanacak

Tlos Antik Kenti Güneş Enerjisiyle Aydınlanacak
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Tlos Antik Kenti'nde gece aydınlatması için güneş enerjisi kullanılacak, çevre dostu uygulama hayata geçti.

Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi alanların aydınlatma ihtiyacını çevre dostu sistemlerle karşılayacak uygulamaların ilk örneklerinden birini Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde hayata geçirdi.

Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek. Tlos Antik Kenti özelinde ilk kez hayata geçirilen GES projesiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çevre dostu uygulamanın tarihi alanlarda yenilenebilir enerji kullanımına örnek olacağını bildirdi. Tlos özelinde ilk olma özelliği taşıyan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacak.

Proje, tarihi alanlarda sürdürülebilir enerji kullanımına örnek olurken antik tiyatronun akşam saatlerinde ziyaret edilebilmesine de imkan sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tlos Tiyatrosu'ndaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve GES projesinin hayata geçirildiğini açıkladı. Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tlos Antik Kenti artık güneş enerjisiyle aydınlanacak. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlattığımız kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladık. Yapının mimari bütünlüğünü ve farklı tarihi evrelerini titizlikle korurken Tlos özelinde bir ilki de hayata geçirdik. Kurduğumuz GES sistemiyle antik tiyatromuzun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanacağız. Çevre dostu aydınlatma sistemiyle ziyaretçilerimizin Tlos'un eşsiz atmosferini akşam saatlerinde de deneyimlemesini sağlayacağız. Tarihi alanlarımızı yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturuyor, kültürel mirasımızı sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe taşıyoruz."

Tlos Tiyatrosu'nda restorasyon tamamlandı

Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda Ocak 2023'te başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları, 2026 yılı ağustos ayı itibarıyla tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Akdeniz Üniversitesi desteğiyle üç yılı aşkın süredir kesintisiz yürütülen çalışmalarda yapının mimari bütünlüğü ile farklı tarihi evrelerinin korunması esas alındı.

Restorasyon programı kapsamında gerçekleştirilen müdahalelerle kültürel mirasın korunması, antik tiyatronun daha iyi algılanabilmesi ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi birlikte ele alındı.

Güneş enerjisiyle aydınlatılacak

Restorasyon çalışmalarının ardından Tlos Tiyatrosu'nun gece aydınlatmasına yönelik hazırlanan GES projesi de hayata geçirildi.

Tlos Antik Kenti özelinde ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında tiyatronun aydınlatılmasında güneş enerjisi kullanılacak. Böylece tarihi yapının gece aydınlatması için ihtiyaç duyulan enerji, çevre dostu ve sürdürülebilir bir sistemle karşılanacak.

Tlos'taki uygulama, antik kentlerin korunması ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin birlikte kullanılmasına yönelik örnek bir model oluşturacak.

Gece müzeciliğine yeni imkan

Güneş enerjisiyle sağlanacak aydınlatma, Tlos Tiyatrosu'nun akşam saatlerinde de ziyaret edilebilmesine imkan sunacak.

Uygulamayla yerli ve yabancı ziyaretçiler, antik tiyatronun tarihi atmosferini gece saatlerinde de deneyimleyebilecek.

Özellikle yaz aylarında gündüz sıcaklıklarının ziyaretler üzerindeki olumsuz etkisi azaltılarak kültürel miras alanının akşam serinliğinde gezilebilmesi sağlanacak. Ziyaret saatlerinin genişletilmesiyle Tlos'un bölge turizmine sunduğu katkının artırılması da hedefleniyor.

Tlos, antik kentlere örnek olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Tlos Antik Kenti, tiyatro restorasyonu ve GES projesiyle kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde korunmasına örnek olacak.

Projenin tarihi alanlarda çevre dostu enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, gece müzeciliğinin geliştirilmesine ve Türkiye'nin sürdürülebilir kültür turizmi vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Enerji, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tlos Antik Kenti Güneş Enerjisiyle Aydınlanacak - Son Dakika

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