TOGÜ'den 5 ciltlik 'Tokat' külliyatı ve Tokat Kitaplığı projesi - Son Dakika
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TOGÜ'den 5 ciltlik 'Tokat' külliyatı ve Tokat Kitaplığı projesi

TOGÜ\'den 5 ciltlik \'Tokat\' külliyatı ve Tokat Kitaplığı projesi
09.07.2026 11:56
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), kentin tarihi ve kültürel mirasını bilimsel çalışmalarla kayıt altına alan beş ciltlik 'Geçmişten Günümüze Tokat' külliyatını ile 'Tokat Kitaplığı' projesini kamuoyuna tanıttı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, eserin Tokat üzerine hazırlanmış en kapsamlı şehir araştırması olduğunu belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), kentin tarihi ve kültürel mirasını bilimsel çalışmalarla kayıt altına almayı amaçlayan beş ciltlik "Geçmişten Günümüze Tokat" külliyatını düzenlenen programla kamuoyuna tanıttı. Programda ayrıca Tokat'ın akademik ve kültürel belleğini tek çatı altında toplayacak "Tokat Kitaplığı" projesi de duyuruldu.

TOGÜ tarafından Gökmedrese'de gerçekleştirilen tanıtım programına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, genel sekreter, rektör danışmanları, akademisyenler ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Programda, şehir tarihine ilişkin bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı akademik çalışmalardan biri olarak değerlendirilen "Geçmişten Günümüze Tokat" adlı beş ciltlik külliyat kamuoyuyla paylaşıldı.

Tokat'ın arkeolojisinden tarihine, mimarisinden eğitim ve kültür hayatına, ilim geleneğinden tarihi şahsiyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan eser; gastronomi, tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi alanları da bilimsel veriler ışığında ele alıyor.

Programda konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar olmadığını belirterek, "Üniversiteler aynı zamanda bulundukları şehirlerin tarihine, kültürüne ve geleceğine yön veren bilim merkezleridir" dedi. Gökmedrese'nin Tokat'ın ilim ve medeniyet geçmişini simgeleyen önemli yapılardan biri olduğunu ifade eden Yılmaz, burada gerçekleştirilen tanıtımın şehrin ortak hafızasına sahip çıkma iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"Geçmişten Günümüze Tokat" külliyatının Tokat üzerine bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı şehir araştırmalarından biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, farklı dönemlerde hazırlanan bilgi, belge ve akademik çalışmaların bu eserle tek çatı altında toplandığını söyledi. Şehirlerin kimliğini koruyan en önemli unsurun hafızaları olduğunu dile getiren Yılmaz, bu hafızanın bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Programda ayrıca Tokat'ın tarihine ve toplumsal hafızasına katkı sunacak dört akademik eser daha tanıtıldı. "Osmanlı Devleti'nde Görev Yapmış Tokatlı Şeyhülislamlar" adlı eser, Tokat'ın Osmanlı ilim dünyasına kazandırdığı isimleri ele alırken, "Tarihi Süreçte Şehit Kavramı ve Tokatlı Şehitler" adlı çalışma Sarıkamış'tan Yemen'e, Milli Mücadele'den Kore Savaşı'na kadar farklı dönemlerde şehit olan Tokatlıların hayat hikayelerini konu alıyor. "Batılı Seyyahların Gözünden Tokat" adlı eserde yabancı seyyahların gözlemleri üzerinden şehrin sosyal ve kültürel yapısı değerlendirilirken, "Türkiye'de Askeri Müdahaleler ve Basın" adlı çalışmada ise Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli yer tutan askeri müdahaleler medya ekseninde inceleniyor.

Tanıtım programının en dikkat çeken başlıklarından biri de "Tokat Kitaplığı Projesi" oldu. Rektör Yılmaz, Gökmedrese bünyesinde oluşturulacak kitaplık ile Tokat üzerine hazırlanmış akademik, tarihi ve kültürel yayınların tek merkezde toplanacağını belirtti. Projenin hayata geçirilmesiyle Gökmedrese'nin yalnızca ziyaret edilen tarihi bir yapı olmaktan çıkacağını ifade eden Yılmaz, buranın araştırmacılar, öğrenciler, akademisyenler ve gazeteciler için önemli bir başvuru merkezi haline geleceğini söyledi.

Yılmaz, Tokat üzerine çalışma yapmak isteyen herkesin güvenilir kaynaklara tek noktadan ulaşabileceğini sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat TOGÜ'den 5 ciltlik 'Tokat' külliyatı ve Tokat Kitaplığı projesi - Son Dakika

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