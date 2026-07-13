TOGÜ'de Uluslararası Öğrencilere Türk Kültürü Eğitimi - Son Dakika
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TOGÜ'de Uluslararası Öğrencilere Türk Kültürü Eğitimi

TOGÜ\'de Uluslararası Öğrencilere Türk Kültürü Eğitimi
13.07.2026 10:56
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Tokat'ta uluslararası öğrenciler, Türkçe eğitimini kültürel etkinliklerle destekleyerek öğreniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrenciler; kentin tarihi ve kültürel değerlerini geziler, atölyeler ve geleneksel etkinliklerle yaşayarak öğreniyor.

TOGÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitede Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrenciler, düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerle Tokat'ın tarihi, kültürü ve geleneklerini yakından tanıdı. Dil eğitimini kültürel deneyimlerle destekleyen program, öğrencilerin Türkiye'yi yaşayarak öğrenmelerine katkı sunuyor. Sabah saatlerinde Türkçe derslerine katılan öğrenciler, öğleden sonraki programlarda ise Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan etkinliklerde bir araya geliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen şehir gezisinde öğrenciler, Tokat'ın tarihi sokaklarını, önemli kültürel yapılarını ve turistik noktalarını ziyaret ederek kentin köklü geçmişi hakkında bilgi aldı. Program kapsamında öğrenciler, Almus Meslek Yüksekokulu Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, çeşitli sosyal aktivitelerle kaynaşırken Türkçe konuşma pratiklerini de günlük yaşam içerisinde geliştirme fırsatı buldu. Kültürel etkinliklerin önemli duraklarından biri olan TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Sanat Merkezi'nde ise geleneksel Türk el sanatları tanıtıldı. Atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, bakır bilezik yapımını uygulamalı olarak deneyimlerken ahşap baskı etkinliğinde de kendi tasarımlarını hazırladı. Türk el sanatlarının inceliklerini yakından tanıyan öğrenciler, ortaya çıkardıkları eserlerle unutulmaz hatıralar biriktirdi. Etkinliklerin finali ise Gençlik Merkezi Has Oda'da gerçekleştirilen temsili kına gecesi programıyla yapıldı. Türk kültürünün önemli geleneklerinden biri olan kına gecesi, geleneksel müzikler, yöresel ezgiler ve kültürel ritüeller eşliğinde canlandırıldı. Öğrenciler, yöresel oyunlara eşlik ederek Türk kültürünü eğlenerek deneyimleme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan programda uluslararası öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. Öğrencilerin Türk toplumuna uyum süreçlerini desteklerken farklı kültürler arasında dostluk ve etkileşimin güçlenmesine de katkı sağlayan etkinlikler ay sonuna kadar devam edecek. - TOKAT

Kaynak: İHA

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