Tokat Belediyesi\'nden 12 bin kişiye aşure ikramı

Tokat Belediyesi, Muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla kentin farklı noktalarında kurduğu stantlarda 12 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Tokat Belediyesi, Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure günü dolayısıyla kent genelinde kurduğu ikram noktalarında 12 bin kişilik aşure dağıttı. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün simgesi olan aşure, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Aşure ikramları; Taşhan, Yeraltı Çarşısı, Behzat Camii, Sulusokak Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Önü, Aşevi Sosyal Market Önü, Karşıyaka Merkez Camii, Novada AVM Önü, Hıdırlık Önü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi ve Devlet Hastanesi önünde kurulan stantlarda gerçekleştirildi. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından özenle hazırlanan aşureler, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılırken, binlerce kişi Aşure Günü'nün manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Aşure Günü'nün paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Muharrem ayı; birlik, beraberlik, paylaşma ve bereket ayıdır. Aşure ise farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu güzelliğin ve kardeşliğin sembolüdür. Tokat Belediyesi olarak bu güzel geleneğimizi yaşatmak ve hemşerilerimizle bereketi paylaşmak adına şehrimizin farklı noktalarında 12 bin kişilik aşure ikramında bulunduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Aşure Günü mübarek olsun" dedi. - TOKAT