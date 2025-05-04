Tokat'ta Türk Halk Müziği Korosu Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tokat'ta Türk Halk Müziği Korosu Hazırlanıyor

Tokat\'ta Türk Halk Müziği Korosu Hazırlanıyor

Tokat'ta 40 kişilik Türk Halk Müziği Korosu, yaz konserleri için haftada iki gün prova yapıyor.

04.05.2025 13:48
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Tokat'ta farklı meslek gruplarından 40 kişinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, yaz konserleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kentte yaşayan memur, işçi, ev hanımı, emekli, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik koro, Tokat Kent Konseyi binasında haftanın iki günü ikişer saat prova yapıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Orhan Dönmez'den ders alan koro, yaz aylarında bir dizi konser vermeyi planlıyor.

Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar, AA muhabirine, Kent Konseyi olarak "Türk Sanat Müziği Korosu"ndan sonra "Türk Halk Müziği Korosu"nu da kurduklarını söyledi.

Koronun haziran ayında ilk konserini vermesi planlanıyor

Tokatlıların hoş sedasını duyurmak istediklerini dile getiren Çakar, şöyle devam etti:

"Bu amaçla çalışma başlattık. Önceleri Tokat türküleri ile başladık. Sanat müziği ve halk müziği koroları kurduk. Halkımız sağ olsun yoğun katılım gösterdi. Korolar çalışmalarına devam ediyor. Türk Halk Müziği Koromuz haftanın iki günü ikişer saat çalışıyor. İnşallah yaz sezonunda halkımıza türküler ve şarkılar dinletmeye başlayacağız. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bize çok yoğun destek verdi. Her platformda yanımızda. TOGÜ Devlet Konservatuvarında görevli değerli hocalarımız korolara şeflik yapıyor. Korolarda sayı sınırlamamız yok, şu ana kadar 40 kişi olduk. Koronun haziran ayında ilk konserini vermesini planlıyoruz."

Korolara değişik yaş ve mesleklerden katılım olduğunu belirten Selim Çakar, "Bu da bizi mutlu ediyor çünkü farklı yaşlarda, farklı mesleklerde insanlar bir arada. Çok rahat bir şekilde çalışabiliyorlar. Kendi sesleri ile icralarını sergileyebiliyorlar." ifadesini kullandı.

Koroya katılan emekli Yeter Akay, "Koromuz belediye bünyesinde açıldı. Çalışmalarımızı pazartesi ve çarşamba günleri yapıyoruz. Emekli olarak gençlerle bir arada olmaktan mutluyuz. Bize enerji katıyor. Müzik ruhun gıdasıdır. Buraya severek ve koşarak geliyorum." dedi.

Öğretmen Ali Çevirgen de "Burada değişik mesleklerden arkadaşlarımız var, öğrenciler var. Halk müziği çalışmalarımızı güzel şekilde devam ettiriyoruz. Çok mutluyuz, huzurluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta Türk Halk Müziği Korosu Hazırlanıyor - Son Dakika

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