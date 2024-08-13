Tokat'taki bir düğünde 'Hoş geldin' dememenin bedeli ağır oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tokat'taki bir düğünde 'Hoş geldin' dememenin bedeli ağır oldu

Tokat'ta bir köyde düzenlenen düğünde, misafirlere 'Hoş geldin' demeyen damadın amcası ve düğünün yiğitbaşı, köyün geleneklerine uygun olarak cezalandırıldı. Amca, yemek cezasını kabul ederek suya basılmaktan kurtulurken, yiğitbaşı ise köy meydanında su dolu tenekeye basılarak oyun havası oynatıldı.

13.08.2024 23:50
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Tokat'taki bir düğünde 'Hoş geldin' dememenin bedeli ağır oldu

Tokat'ta misafire 'Hoş geldin' demeyenlere sulu ceza

TOKAT - Tokat'ta bir köyde düzenlenen düğünde, misafirlere "Hoş geldin" demeyen damadın amcası ve düğünün yiğitbaşı, köyün geleneklerine uygun olarak cezalandırıldı. Amca, yemek cezasını kabul ederek suya basılmaktan kurtulurken, yiğitbaşı ise köy meydanında su dolu tenekeye basılarak oyun havası oynatıldı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağı köyünde gerçekleşen bir düğün, yörenin geleneksel cezalarıyla dikkat çekti. Damat Ertuğrul Koyuncu'nun kına gecesinde misafirlere "Hoş geldin" demeyen ve ikramda bulunmayan damadın amcası ve düğünün yiğitbaşı geleneklere uygun olarak ceza aldı. Düğünde geleneklere göre, damadın amcası Tuncay Koyuncu, misafirlere hoş geldin demediği ve ikram yapmadığı için, köy gençleri tarafından ceza olarak fırında pişirilmiş 6 tavuk hazırlamak zorunda bırakıldı. Ayrıca, düğünün yiğitbaşı olan damadın eniştesi Ayhan Yılmaz da aynı şekilde görevini yerine getirmediği için, köy meydanında bulunan su dolu tenekeye basıldı ve daha sonra oyun havası oynatıldı. Geleneklere göre görevlerini yerine getirmeyenler ceza ile karşı karşıya kalıyor ve bu cezalar köy halkı tarafından büyük bir ciddiyetle uygulanıyor.

"Damadın amcası ve düğünün yiğitbaşı hoş geldin demediği için ceza verdik"

Düğün geleneği hakkında bilgi veren Ahmet Akdeniz, "Burası Tokat'ın Sulusaray ilçesi Uylubağı köyü. Köyümüzün geleneklerine göre, yiğitbaşının görevi gelen misafirlerini ağırlamaktır. Biz dışarıdan geldik, ama yiğitbaşı bize hoş geldin demedi ve ikramlarda bulunmadı. Biz de burada ceza olarak tekne dediğimiz suya bastık. Amcası da bize hoş geldin demediği için ceza olarak 6 tavuk ve içecek cezası verdik" dedi.

Damat Ertuğrul Koyuncu ise, "Yapacak bir şey yok. Görevlerini yerine getirmezlerse cezalarını çekecekler. Bizim burada böyle" diye konuştu.

Yiğitbaşı Ayhan Yılmaz ise, "Suya basılan benim. Adetlerini bilmediğim için öyle bir hata yaptık. Arkadaşlar da görevlerini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

Tuncay Koyuncu da, "Benim bir hatam 5 bin Türk lirasına mal oldu" diyerek yemek karşılığı suya basılma cezasından kurtulduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tokat'taki bir düğünde 'Hoş geldin' dememenin bedeli ağır oldu - Son Dakika

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