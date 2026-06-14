Tortum Şelalesi Festivali\'nde renkli ve coşkulu anlar yaşandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bu yıl düzenlenen Tortum Şelalesi Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen konser programında sevilen sanatçı Merve Özbey sahne alırken, gece boyunca müzik ve eğlence bir arada yaşandı. Uzundereli sanatçı ve müzik eğitimcisi Fikret Erkaya öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Musiki Eğitim Vakfı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kaymakamlığı ve Uzundere Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Uzundere Güreş Sahası'nda düzenlenen konsere Erzurum başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaş katıldı. Alanı dolduran müzikseverler, Merve Özbey'in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde kültürel ve sanatsal faaliyetler ön plana çıkarken, gece boyunca sahnelenen performanslar büyük beğeni topladı. Programda ayrıca Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal da unutulmadı. Türk müziğine önemli eserler kazandıran sanatçının sevilen şarkıları seslendirilerek hatırası yaşatıldı.

Doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Tortum Şelalesi çevresinde düzenlenen festival, bölgenin tanıtımına katkı sağlarken, katılımcılara da unutulmaz bir gece yaşattı.

Yetkililer, festivalin hem kültürel hem de turistik açıdan bölgeye önemli değer kattığını belirterek etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM