Tortum ve Uzundere'de Foto Safari Heyecanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tortum ve Uzundere'de Foto Safari Heyecanı

Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde düzenlenen foto safari yarışması, doğa ve tarih meraklılarını bir araya getirerek büyük ilgi gördü. Yarışmaya katılan fotoğraf tutkunları, bölgenin doğal güzelliklerini ve tarihi yapıları görüntülemek için çaba sarf etti.

18.05.2025 15:38
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Tortum ve Uzundere'de foto safari heyecanı

Doğa ve tarih objektiflere yansıdı

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde doğal güzellikler, tarihi yapılar ve köy yaşamını tanıtmak amacıyla 17-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen toplam 50 bin lira ödüllü foto safari yarışması büyük ilgi gördü.

Tortum ve Uzundere Kaymakamlıkları ile Belediyeleri'nin yanı sıra Tortum-Uzundere Yerel Eylem Grubu'nun ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğin ilk ayağı Uzundere'de yapıldı. Yarışmacılar, Uzundere Belediyesi'nde kayıt formlarını doldurarak etkinliğe katılım sağladı. Günün erken saatlerinden itibaren objektiflerini doğaya ve tarihe çeviren fotoğraf tutkunları, başta Tortum Şelalesi olmak üzere Uzundere'nin birbirinden etkileyici doğal ve tarihi mekanlarını görüntülemek için adeta zamana karşı yarıştı.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, etkinlik süresince yaşanan heyecan ve hareketliliğin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Fotoğraf yarışması fikrinin, geçtiğimiz yıl Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ile yapılan bir sohbet sırasında doğduğunu ifade eden Kaymakam Bayram, ilerleyen süreçte bu fikri geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyledi. Her iki ilçenin de önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Bayram, Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü gibi doğal güzelliklerin yanı sıra Öşvank ve Haho (Meryem Ana) kiliseleri gibi tarihi yapıların da bölgeye değer kattığını ifade etti. Gürül gürül akan dereler, meyve ağaçlarıyla bezeli bahçeler ve yeşilin her tonunu barındıran dağlar sayesinde fotoğrafçıların unutulmaz kareler yakalayabildiğini dile getirdi.

Foto safari yarışmasının ikinci ayağının ise Tortum'da gerçekleştirileceği ve dereceye giren eserlerin ödüllendirileceği açıklandı. Yarışma, bölgenin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra fotoğraf sanatına gönül verenleri doğa ile buluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tortum ve Uzundere'de Foto Safari Heyecanı - Son Dakika

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