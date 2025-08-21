Trabzon'a 317 Bin Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Trabzon'a 317 Bin Turist Ziyaret Etti

Trabzon\'a 317 Bin Turist Ziyaret Etti
21.08.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da tarihi mekanlara bu yıl 317 bin 384 turist ziyaret etti, turizm faaliyetleri sürüyor.

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bazı tarihi mekanlara bu yılın 7 aylık döneminde 317 bin 384 turist ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye idaresindeki Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Şehir Müzesi ve Çal Mağarası'nın kentte en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu yılın ocak-temmuz ayları arasında Kızlar Manastırı'nı 13 bin 24, Şehir Müzesi'ni 15 bin 804, Çal Mağarası'nı 90 bin 918, Atatürk Köşkü'nü de 197 bin 638 kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.

Trabzon'da turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizin turizm potansiyelini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Turizm destinasyonlarımızda vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Trabzon'umuza gelen her turisti, şehrimizin tanıtım elçisi olarak görüyoruz. Misafirlerimizin tatillerini konforlu, rahat, mutlu geçirmeleri ve şehrimizden huzurlu ayrılmalarını çok önemsiyoruz. Trabzon'umuzun bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, trabzon, Turizm, turist, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'a 317 Bin Turist Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:46:59. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'a 317 Bin Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.