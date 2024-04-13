Trabzon'da 1. Şiir Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da 1. Şiir Yarışması Düzenlenecek

Trabzon\'da 1. Şiir Yarışması Düzenlenecek

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığınca öğrenci, akademik ve idari personele yönelik şiir yarışması düzenlenecek. Başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılabileceği yarışmanın şartnamesine, 'www.trabzon.edu.tr' adresinden ulaşılabilecek.

13.04.2024 15:21
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Trabzon'da, "1. Şiir Yarışması" düzenlenecek.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığınca öğrenci, akademik ve idari personele yönelik şiir yarışması gerçekleştirilecek.

Başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılabileceği yarışmanın şartnamesine, "www.trabzon.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 1. Şiir Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 1. Şiir Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
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