Trabzon'da alçı vitray ustası Mustafa Saraç, 2026 yılının kalfası seçildi - Son Dakika
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Trabzon'da alçı vitray ustası Mustafa Saraç, 2026 yılının kalfası seçildi

Trabzon\'da alçı vitray ustası Mustafa Saraç, 2026 yılının kalfası seçildi
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Trabzon'da dedesinden miras kalan alçı vitray ve cami süsleme zanaatını 23 yıldır sürdüren Mustafa Saraç, 2026 yılının kalfası seçildi. Akçaabat'ta yaşayan Saraç, camilerdeki dekoratif eserleriyle zanaatını büyütüp Türkiye birincisi olmayı hedefliyor.

TRABZON'da dedesinden miras kalan alçı vitray ve cami süsleme zanaatını 23 yıldır sürdüren Mustafa Saraç (36), kentte 2026 yılının kalfası seçildi. Camide pencere, minber, mihrap gibi bölümlerde ışık geçiren dekoratif ve sanatsal eserler ortaya çıkaran Saraç, zanaatını büyütüp Türkiye birincisi olmayı hedefliyor.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından yapılan seçimde; Trabzon'da alçı vitray işlemecisi Mustafa Saraç, 2026 yılının kalfası seçildi. Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi'nde yaşayan camilerin alçı vitray ve dış pencere süslemelerini yapan Mustafa Saraç, dedesinden ailesine miras kalan mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Ortaokulu bitirdikten sonra mesleğe adım atan Saraç, 23 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde onlarca caminin alçı vitray ve dış pencere işlerini özenle süslüyor. Camilerde pencere, minber, mihrap gibi bölümlerde ışık geçiren dekoratif ve sanatsal eserler ortaya çıkaran Saraç, yeni neslin sanata ilgisizliğine ve eleman sıkıntısına zanaatını büyütüp, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek elemelerde Türkiye birincisi olmayı hedefliyor.

'ÇOK GURUR VERİCİ İŞLER YAPTIM'

Atölyesinde çalışmalarını sürdüren Mustafa Saraç yaptığı işlerle gurur duyduğunu belirterek, "13 yaşından bari bu işi yapıyorum. Akçaabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Sivrikaya yanıma geldi. 'Çok güzel sanat yapıyorsun, artık işinde bilinen tanınan biri ol' dedi. Yaşar Bey vesile olmuş oldu. Yılın kalfası seçildim. Amcam ve babam bu mesleği yürütüyorlardı. Okuldan çıkınca buraya gelirdim. Bana lise oku dediler ama okumak istemedim. Burada işe başladım. Allah'a şükürler olsun çalıştım ve öğrendim. Çok gurur verici işler yaptım. Öyle de devam ediyorum. Babam ve amcam yaşlandılar, yavaş yavaş çekiliyorlar. Ben devam ediyorum. Tek başına da olmuyor. Yanımda çalışan yok" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİ BÜYÜTMEK İSTİYORUM'

Yılın kalfası seçilmesine sevindiğini söyleyen Saraç, işlerini büyütmek istediğini ifade ederek, "Caminin dışını, beton pencerelerini, ince süsleme işlerini yapıyorum. En zevklisi de zaten süsleme işi. Gittiğimiz yerlerde işten anlayan insanlarla çalışmak çok iyi oluyor. Bu iş basit değil hemen yapıp bitiremiyoruz. Hem şekil veriyoruz hem de boyuyoruz. Yılın kalfası seçildim ve çok mutlu oldum. Burada çalışıyorum ve işimi büyütmek istiyorum. Yarışmaya gireceğiz inşallah orada da birinci oluruz, ilerlemeye devam ederiz. Okuyan da okumayan da gelsin sanat öğrensin. Şu anki nesil sanat peşinde değil, gezmek istiyor. Bu iş bana gurur veriyor. Helalinden kazanıyorum, işimin peşindeyim. Sanat yapıyoruz. Yaptığımız eserleri, camileri görünce gururlanıyorum. İnşallah güzel şeyler yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da alçı vitray ustası Mustafa Saraç, 2026 yılının kalfası seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da alçı vitray ustası Mustafa Saraç, 2026 yılının kalfası seçildi - Son Dakika
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