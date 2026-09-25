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Trabzon’da Bulgur Festivali düzenlendi

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Trabzon’da Bulgur Festivali düzenlendi
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Trabzon ile Mardin arasındaki gönül köprüsünü pekiştirmek amacıyla Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği iş birliğiyle Trabzon’da Bulgur Festivali düzenlendi.

Trabzon ile Mardin arasındaki gönül köprüsünü pekiştirmek amacıyla Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği iş birliğiyle Trabzon'da Bulgur Festivali düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Mardin ve Trabzon yörelerine özgü halk oyunlarının sergilendiği programda, sanatçı Cemal Kaygusuz konser verdi. Katılımcılara Mardin yöresine özgü bulgur pilavı ve ayran ikram edilirken, vatandaşlara hediyelik bulgur dağıtıldı.

Trabzon ile Mardin arasındaki kardeşlik ilişkisinin tarihsel köklerine ve Trabzonspor sevgisinin iki şehir arasında oluşturduğu gönül bağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon ile Mardin arasında tarihten gelen bir bağ var. 1978 yılında Beşikdüzü'nden öğretmenimiz Bahtiyar Yayla, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bağrıbütün Köyü'ne görev yapmaya gidiyor. Orada Trabzonspor aşkını ve sevdasını çocuklarımıza adeta aşılıyor. Bugün o sevginin ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Mardin Trabzonspor Taraftar Derneğimizin 3 bin 581 kayıtlı üyesi var. Dernek başkanımız İbrahim Bey de bir dönem bizim il yöneticimizdi. Kızıltepe'ye bizzat gittim, gördüm. Oradaki ilkokulun rengini sormanıza gerek yok; yarısı bordo, yarısı mavi. Trabzonspor'un böyle bir yönü var. Bize 'Her yer Trabzon' dedirtiyorlar. 2017 yılında orada hamsi festivali yaptık. Hendek operasyonlarının hemen sonrasındaydı. Kardeşlik hukukumuzu ortaya koyduk ve dedik ki biz bu toprakların asli sahibiyiz. Kökenimiz ne olursa olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin" dedi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Başkan Genç, "Bu topraklar çok kıymetli, çok değerli topraklar. Bizi ayırmaya, bölmeye çalışıyorlar. O nedenle uyanık olacağız; bizi kimse bölemeyecek, böldürtmeyeceğiz. Bu toprakları bağımsız yapan, toprağın altındaki şehitlerimizdir. Trabzonlu ne kadar şehidimiz varsa Mardinli de o kadar şehidimiz var. Hatta daha ilerisini söyleyeyim; bugün 'Suriye'de ne işiniz var?' diyenlere hatırlatmak lazım. Çanakkale'de 6 bin Halepli şehidimiz var. Bu toprakların bize nasıl emanet edildiğini bilerek konuşmamız gerekiyor. Mardin'de hamsi festivali yaptık, ardından burada bulgur festivali düzenliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTrabzonsporTrabzonMardinKültürSon Dakika

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