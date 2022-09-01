Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ediliyor - Son Dakika
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Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ediliyor

01.09.2022 13:10
Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ediliyor

Trabzon'da dere içinde yaralı halde bulunan yavru ceylan tedavi görüyor.

Trabzon'da dere içinde yaralı halde bulunan yavru ceylan tedavi görüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri, dere içinde ceylan buldu. Bacağından yaralı yavru ceylan, tedavi için Ortahisar Belediyesine ait Küçük Dostlar Kliniği'ne götürüldü.

Ceylanın parçalanan arka bacağı, klinikte görevli veteriner hekim Ahmet Köz tarafından kesildi. Ceylanın tedavisine burada devam ediliyor.

Köz, klinikte sahipsiz hayvanlara hizmet verdiklerini belirterek, yavru ceylan örneğinde olduğu gibi, acil durumlarda kartal, leylek, baykuş ve karga gibi hayvanların tedavisini de gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yaşamını doğal ortamda sürdürmesi mümkün olmayan yavru ceylanın bakımını Ortahisar Belediyesinin üstlenmeyi planladığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ortahisar, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ediliyor - Son Dakika
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