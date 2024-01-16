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Trabzon'da doğaseverler Kadıralak Yaylası'na yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Trabzon'da doğaseverler Kadıralak Yaylası'na yürüyüş düzenledi

Trabzon'da bir grup doğasever, kar altında kalan Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'na yürüyüş düzenledi. Yayla, kar yağışının ardından beyaza bürünerek ziyaretçilere kış manzarası sunuyor.

Trabzon\'da doğaseverler Kadıralak Yaylası\'na yürüyüş düzenledi
16.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:27
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Trabzon'da bir grup doğasever, kar altında kalan Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'na yürüyüş düzenledi.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki, 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası, her mevsim doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen yayla, bugünlerde ziyaretçilerine kış manzarası sunuyor.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübünden (TEDAK) 20 kişilik grup, Tonya merkezinde buluşarak ilk olarak Canik Şelalesi'ni ziyaret etti.

Bir kısmı donan şelalenin patika yollarında yürüyen doğa tutkunları, bol oksijenli havayı soluyarak doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

Ardından Kadıralak Yaylası'nın eteklerinde bulunan Barak Gölü'ne kadar yürüyen grup, burada da donan gölde fotoğraf çektirdi.

Son olarak patika yollardan metrelerce karın bulunduğu yaylaya ulaşan doğaseverler, bölgeyi gezip fotoğraf çekti ve karın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da doğaseverler Kadıralak Yaylası'na yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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