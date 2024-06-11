Trabzon'da düzenlenen 1. Koro Festivali başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da düzenlenen 1. Koro Festivali başladı

Trabzon\'da düzenlenen 1. Koro Festivali başladı

CultureCIVIC tarafından desteklenen Kur-Yönet-Paylaş projesi kapsamında gerçekleştirilen 1. Koro Festivali, Trabzon'da açılış programıyla başladı. Festivalde 600 koristin yer aldığı 24 koro sahneye çıkacak ve juri değerlendirmesinde başarılı olanlara belge takdim edilecek. Festivalin koordinatörü Dr. Yiğit Can Eyüboğlu, festivalin müzik öğretmenlerinin özverili çabasıyla gerçekleştiğini belirtti ve festivalin uluslararası bir etkinlik haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

11.06.2024 18:49
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Trabzon'da organize edilen "1. Koro Festivali" açılış programıyla başladı.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen "Kur-Yönet-Paylaş" isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirilen festival, Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu'nda organize edildi.

İki gün sürecek festivalde, 600 koristin yer aldığı 24 koro sahneye çıkacak.

Festival sonunda, juri değerlendirmesinde başarılı bulunan korolara ve öğretmenlere belge takdim edilecek.

Projenin koordinatörü, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Yiğit Can Eyüboğlu, AA muhabirine, müzik öğretmenlerinin özverili çabasıyla festivalin gerçekleştiğini söyledi.

Eyüboğlu, projenin kültür sanat anlamında kente yeni bir vizyon katacağını belirterek, "126 saati bulan, birçok müzik öğretmenine dokunulan bir süreç yaşandı. Tamamıyla imece usulü, iş birliğine dayalı, başarma ve paylaşma motivasyonu olan bir festival haline geldi." dedi.

Katılımcıların, kendisi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Burcu Kalkanoğlu, koro şefleri Prof. Ahter Destan, Dr. Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe, Dr. Mete Gökçe ve müzikolog Ersin Antep'ten eğitim aldıklarını anlatan Eyüboğlu, proje çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Eyüboğlu, herkesi festivalin bir parçası olmaya davet ederek, "Festivalin önce ulusal, dördüncü yılında da uluslararası bir etkinlik haline gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da düzenlenen 1. Koro Festivali başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da düzenlenen 1. Koro Festivali başladı - Son Dakika
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