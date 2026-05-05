Trabzon'da "Filistin'de Gün Doğumu Gibi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
05.05.2026 20:35
Trabzon'da, geliri köy okulları ve Filistin'e bağışlanacak "Ses Ver! Kültür, Sanat ve Dayanışma Projesi" kapsamında "Filistin'de Gün Doğumu Gibi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun ardından yaptığı açıklamada, yaşanan gerçeklerin sanatla anlatılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Genç, her milletten insanın Filistin'de yaşanan dramın sesi olmaya çalıştığını vurguladı.

Türk milletinin her zaman hakkı üstün tuttuğunu belirten Genç, "Tabii önce vatanımız ama ondan sonra yüzü, gözü bizde olan mazlumun, mağdurun yanında büyük Türk milleti olmaya devam edecektir. Ben buna yürekten inanıyorum 21'inci yüzyıl, Türkiye Yüzyılı'dır. Zaman Türkleri yeniden sahneye davet ediyor." dedi.

Gazze'ye, Filistin'e desteğe devam edeceklerini vurgulayan Genç, "Dimdik oradaki kardeşlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu iradeyi ortaya koyan, her platformda yüzlerine, gözlerine bakarak adeta haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da Allah güç, kuvvet versin inşallah." diye konuştu.

Trabzon Oda Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahir Elvan ise yalnızca tiyatro sahnelemek için değil, aynı zamanda vicdanın ve mazlumların ortak sesine kulak vermek için bir araya geldiklerinin altını çizdi.

Organizasyona destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların yetkililerine teşekkür eden Elvan, oyunun mayısta kentteki bazı liselerde sahneleneceğini kaydetti.

Filistin'e özgü yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, Cudibey Ortaokulu Korosu da sahne aldı.

Kaynak: AA

