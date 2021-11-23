Trabzon'da, "Gurbette" adlı fotoğraf sergisi açılacak - Son Dakika

Trabzon'da, "Gurbette" adlı fotoğraf sergisi organize edilecek.

Hollanda'ya 1960'lı yıllardan itibaren göç eden Türklerin karşı karşıya kaldıkları sorunları ve güzellikleri konu alan fotoğrafların yer alacağı sergi, 25 Kasım'da saat 14.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılacak.

Merkezi Hollanda'da bulunan Atlas Kültür ve Araştırma Merkezi tarafından iki ülke arasında köprü vazifesi görmek ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunması amacıyla düzenlenen serginin açılışına, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve araştırmacı-yazar Şahin Yıldırım'ın yanı sıra diğer ilgililer de katılacak.

Sergi, 10 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.