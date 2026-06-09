\'Demir Parmaklıklardan Tuvale, Değişimin ve Emeğin Resmi\' Sergisi

Trabzon'da, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında 'Demir Parmaklıklardan Tuvale, Değişimin ve Emeğin Resmi' adlı sergi düzenlendi.

Trabzon Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından, Ortahisar ve Yomra Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinin katkılarıyla Forum Trabzon Alış Veriş Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte; ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunuldu.

Sergide filografi, tezhip, yağlı boya ve rölyef gibi çeşitli sanat teknikleri kullanılarak üretilen çok sayıda eser yer aldı. Serginin açılış programına Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Balaban, Yomra Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Karaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hükümlülerin ortaya koyduğu üretim faaliyetlerine destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek "Ceza infazına tabi tutulan vatandaşlarımızın, infaz sürecinde psikolojik olarak desteklenmeleri ve rehabilite edilmeleri sağlanırken, aynı zamanda üretime katılarak yeniden topluma kazandırılmaları için son derece önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hükümlülerimizin burada ortaya koyduğu çalışmalara destek vermenin memnuniyetini yaşıyoruz. Neticede insan beşer şaşar. Bir cezaya, bir yaptırıma maruz kalabilirsiniz, ancak devletimizin bütün kurumlarıyla beraber, vatandaşlarımızı hemen topluma kazandırma yönünde hareket etmesi çok kıymetli" dedi.

Sergi, 10 Haziran Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak. - TRABZON