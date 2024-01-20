Trabzon\'da Muhacirlik Yıllarını Anlatan Belgeselin Galası Yapıldı

Trabzon'da, muhacirlik yıllarının anlatıldığı "Hicret" adlı belgeselin galası yapıldı.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabatlılar Vakfınca hazırlanan belgeselin, Hamam Çimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki galasında, belgesel için 3 yıl emek harcayan ekibi kutladı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise vakfın 2023'te 451 öğrenciye burs sağladığını belirterek, "Vakfımız bir ilke imza atarak 6 bölüm olarak 'Hicret' belgeseliyle paha biçilemeyecek büyük bir değeri ilçemize kazandırmıştır. Vakfımızın bu kararlılık ve kurumsallığıyla birlikte daha nice ilklere ve güzel işlere imza atacağına inanıyorum." dedi.

Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran da 3 yıl süren büyük bir çabanın ürünü olarak 6 bölümlük belgesel dizisi hazırladıklarını ifade etti.

Erbaşaran, belgesel projesinin tarihe, kültüre ve değerlere sahip çıkma misyonunun bir yansıması olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"1914-1918 yılları arasında vatan müdafaası adına gösterilen büyük çabayı, fedakarlıkları ve yaşadıkları zorlu süreci konu alarak gelecek nesillere ışık tutmayı amaçlamaktayız. Bu projenin başından bugüne kadar emek harcayan tüm ekibimize, belgeselimizin yapımına katkı sağlayan İçişleri Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Belgeselimizin izleyicimizle buluşması yöremizin tarihini anlamak, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adımdır."

Konuşmaların ardından, 1914-1918 yılları arasında vatan müdafaası için gösterilen büyük çabaları ve fedakarlıkları konu alan belgeselin gösterimi yapıldı.